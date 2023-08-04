Prefeitura manda Vivo tirar antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul Crédito: Gabriel Lordello

Quem passou por Pedra Azul , em Domingos Martins, nos últimos dias se deparou com um novo elemento em meio ao cartão-postal da região Serrana do Espírito Santo: uma antena de 5G da operadora Vivo. Mas o que chamou a atenção dos turistas e dos moradores da localidade foi uma camuflagem de coqueiro colocada em cima da estrutura para disfarçar o equipamento.

A Gazeta, a Prefeitura de Em nota enviada à reportagem de, a Prefeitura de Domingos Martins , por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, confirmou que a antena é da Vivo. Destacou ainda que, embora a empresa já tenha pago os impostos referentes à instalação do equipamento e o projeto esteja em tramitação, não foi emitido o alvará para execução da obra.

Quanto à localização da antena, o Parque Estadual Pedra Azul afirmou que a instalação da estrutura camuflada configura poluição visual no local, gerando grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza.

Your browser does not support the audio element. Vivo instala antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul e será notificada

Vivo instala antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul Crédito: Leitor | A Gazeta

A Prefeitura de Domingos Martins afirmou, por fim, que o equipamento não poderá permanecer onde está e a empresa responsável será notificada a realocar a antena para uma localidade adequada, seguindo as orientações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).

O que diz a Vivo

Em nota, a Vivo informou que a construção da torre mencionada pela reportagem é realizada por empresa terceira e que ainda não possui nenhum de seus equipamentos de transmissão em funcionamento no local.