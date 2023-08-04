Quem passou por Pedra Azul, em Domingos Martins, nos últimos dias se deparou com um novo elemento em meio ao cartão-postal da região Serrana do Espírito Santo: uma antena de 5G da operadora Vivo. Mas o que chamou a atenção dos turistas e dos moradores da localidade foi uma camuflagem de coqueiro colocada em cima da estrutura para disfarçar o equipamento.
Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Domingos Martins, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, confirmou que a antena é da Vivo. Destacou ainda que, embora a empresa já tenha pago os impostos referentes à instalação do equipamento e o projeto esteja em tramitação, não foi emitido o alvará para execução da obra.
Quanto à localização da antena, o Parque Estadual Pedra Azul afirmou que a instalação da estrutura camuflada configura poluição visual no local, gerando grande prejuízo para o cenário moldado pela natureza.
Vivo instala antena camuflada de coqueiro em Pedra Azul e será notificada
A Prefeitura de Domingos Martins afirmou, por fim, que o equipamento não poderá permanecer onde está e a empresa responsável será notificada a realocar a antena para uma localidade adequada, seguindo as orientações do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
O que diz a Vivo
Em nota, a Vivo informou que a construção da torre mencionada pela reportagem é realizada por empresa terceira e que ainda não possui nenhum de seus equipamentos de transmissão em funcionamento no local.
A reportagem questionou a Vivo se a companhia vai fazer a retirada da estrutura, mas a empresa voltou a repetir o posicionamento inicial.