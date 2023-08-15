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Violência

Mãe é detida após agredir a filha com barra de ferro em Mimoso do Sul

À Polícia Militar, mulher confirmou ter agredido a filha alegando que foi para corrigir as atitudes da adolescente, que, segundo ela, havia a desrespeitado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

15 ago 2023 às 13:12

Publicado em 15 de Agosto de 2023 às 13:12

Mulher buscou ajuda na delegacia de Mimoso do Sul
Caso é investigado pela delegacia de  Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PC
Uma mulher de 37 anos foi detida pela Polícia Militar em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último sábado (12), após agredir a própria filha, uma adolescente de 16 anos, com uma barra de ferro. O motivo da violência, segundo relato da suspeita aos militares, foi a desobediência da filha.
O caso aconteceu no bairro Morro da Palha. Para a Polícia Militar, a adolescente contou que foi agredida por diversas vezes e, após a mãe agredi-la com a barra de ferro, ainda teria apertado o seu pescoço e a ameaçado de morte.
A adolescente contou ainda que gritou pedindo ajuda e tentou fugir em direção ao quintal de casa. Ela disse que, na fuga, escorregou em uma ladeira, machucando o tornozelo.
Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima a um hospital da cidade. Não há informações se a menina permanece hospitalizada ou se recebeu alta médica.
Ainda em relato aos militares, a mãe confirmou ter agredido a filha. O motivo, segundo ela, foi para corrigir suas atitudes, pois a filha havia a desrespeitado. Quanto, às ameaças de morte, a mulher negou. A suspeita e a barra de ferro utilizada na agressão foram levadas para a delegacia.
Polícia Civil disse que a suspeita foi ouvida e liberada após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso, conforme a corporação, segue sob investigação na delegacia de Mimoso do Sul e detalhes não serão divulgados neste momento.

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