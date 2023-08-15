Mãe é detida após agredir a filha com barra de ferro em Mimoso do Sul

Caso é investigado pela delegacia de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação/ PC

Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último sábado (12), após agredir a própria filha, uma adolescente de 16 anos, com uma barra de ferro. O motivo da violência, segundo relato da suspeita aos militares, foi a desobediência da filha. Uma mulher de 37 anos foi detida pela Polícia Militar em, no Sul do Espírito Santo, na tarde do último sábado (12), após agredir a própria filha, uma adolescente de 16 anos, com uma barra de ferro. O motivo da violência, segundo relato da suspeita aos militares, foi a desobediência da filha.

O caso aconteceu no bairro Morro da Palha. Para a Polícia Militar, a adolescente contou que foi agredida por diversas vezes e, após a mãe agredi-la com a barra de ferro, ainda teria apertado o seu pescoço e a ameaçado de morte.

A adolescente contou ainda que gritou pedindo ajuda e tentou fugir em direção ao quintal de casa. Ela disse que, na fuga, escorregou em uma ladeira, machucando o tornozelo.

Uma equipe Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros e encaminhou a vítima a um hospital da cidade. Não há informações se a menina permanece hospitalizada ou se recebeu alta médica.

Ainda em relato aos militares, a mãe confirmou ter agredido a filha. O motivo, segundo ela, foi para corrigir suas atitudes, pois a filha havia a desrespeitado. Quanto, às ameaças de morte, a mulher negou. A suspeita e a barra de ferro utilizada na agressão foram levadas para a delegacia.