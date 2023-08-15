Investigado por morte de motorista é preso em ação da polícia em Sooretama

Jeferson Souza dos Santos, o "Jefinho", foi preso pela morte do motorista Joabson Feitosa da Silva, encontrado morto no dia 30 de junho Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil de Sooretama , com apoio do Setor de Inteligência da Delegacia Regional de Linhares , no Norte do Estado, cumpriram, na tarde desta terça-feira (15), um mandado de prisão contra Jeferson Souza dos Santos, o "Jefinho", de 19 anos. Ele é considerado pela corporação como um dos indivíduos que executaram a tiros e golpe de faca o motorista de aplicativo Joabson Feitosa da Silva , de 29 anos, encontrado morto na manhã do dia 30 de junho, na zona rural de Sooretama, no Norte capixaba.

Segundo as apurações dos policiais civis de Sooretama, Joabson foi chamado para uma corrida de aplicativo por volta das 23h do dia 29 de junho, para levar duas pessoas em determinado lugar. O motorista, então, foi até o local e realizou a corrida. Nessa primeira viagem, de acordo com as investigações da Polícia Civil, os criminosos perceberam que a vítima estava com certa quantia em dinheiro no carro, um modelo Volkswagen Gol branco.

Horas depois, Joabson foi chamado novamente por uma "isca" para buscar os criminosos. Quando ele chega ao local, é rendido pelos dois suspeitos, que roubam o seu dinheiro, celular e outros pertences, e seguem para a região rural de Juncado, onde o motorista de aplicativo é executado.

Logo após o crime, os suspeitos, junto com a "isca", retornam para Sooretama com o carro da vítima e usam o veículo durante toda a madrugada, até abandoná-lo em meio a um matagal no bairro Alegre, onde foi encontrado.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Sooretama, os autores do crime, junto com a "isca", fugiram da região nos dias seguintes ao crime. No dia 6 de julho, os agentes, com apoio das Polícias Civis de Linhares e Colatina , realizaram uma operação policial na cidade de Colatina, no Noroeste do Estado, onde localizaram e prenderam a "isca" Airlaine Pereira Schaider, de 27 anos, que, em interrogatório, confessou sua participação no latrocínio. Após o interrogatório, ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisório do município.

Ainda segundo as investigações da corporação, "Jefinho", após o crime, fugiu para a Bahia e, pouco tempo depois, achando que a situação estava tranquilizada, retornou a Sooretama. Os investigadores, então, realizaram vigilância, cercaram e invadiram a residência no Centro da cidade, onde ele se escondia.

Mesmo com a casa cercada, ele ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais civis quando tentava pular um muro. Após a prisão, "Jefinho" foi interrogado e confessou o crime.

O outro suspeito de cometer o crime, Uilian de Jesus Ferreira de Teixeira de Freitas, o "Brayan", de 32 anos, continua foragido. Segundo a Polícia Civil, quem tiver informações sobre o paradeiro dele, pode entrar em contato com o Disque-Denúncia 181.

Após o interrogatório, "Jefinho" foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares e está à disposição da Justiça.

Relembre o crime

O motorista de aplicativo Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, foi encontrado morto com múltiplas perfurações no dia 30 de junho, na região de Juncado, zona rural de Sooretama, no Norte do Estado. Ele havia desaparecido na noite do dia 29 de junho após sair de casa para fazer uma corrida. Na ocasião, o carro dele, um Volkswagen Gol branco, havia sido encontrado abandonado na manhã do dia 30 de junho, em meio a um matagal no bairro Alegre.

À época, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi localizado por catadores de café em uma propriedade rural às margens da BR 101, a cerca de 20 km do veículo.