Polícia investiga explosão que matou nutricionista em Cariacica

Thalita da Silva Cruz, de 25 anos, morreu após ficar um mês internada Crédito: Reprodução

De acordo com a PC, "as circunstâncias do fato estão sob apuração no 14º Distrito Policial". Até a manhã desta terça-feira (6), nenhuma pessoa havia sido detida.

A Polícia ainda justificou que outras informações não foram passadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

ACIDENTE EM CAVALGADA