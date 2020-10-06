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Durante um churrasco

Polícia investiga explosão que matou nutricionista em Cariacica

De acordo com a Polícia Civil, 'as circunstâncias do fato estão sob apuração no 14º Distrito Policial'. Até a manhã desta terça-feira (6), nenhuma pessoa havia sido detida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 out 2020 às 16:44

Publicado em 06 de Outubro de 2020 às 16:44

Thalita da Silva Cruz, de 25 anos, morreu após ficar um mês internada
Thalita da Silva Cruz, de 25 anos, morreu após ficar um mês internada Crédito: Reprodução
Polícia Civil do Espírito Santo informou que está investigando a explosão de uma churrasqueira em Cariacica, em um evento no início de setembro, que resultou na morte de Thalita da Silva Cruz, de 25 anos. Ela e pelo menos outras quatro pessoas foram atingidas pela explosão.  A nutricionista morreu nesta segunda-feira (5), depois de ficar um mês internada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra
De acordo com a PC, "as circunstâncias do fato estão sob apuração no 14º Distrito Policial". Até a manhã desta terça-feira (6), nenhuma pessoa havia sido detida.
A Polícia ainda justificou que outras informações não foram passadas para que a apuração dos fatos seja preservada.

ACIDENTE EM CAVALGADA

Os feridos participavam de uma cavalgada no bairro Cariacica Sede. Durante a tentativa de acender a churrasqueira houve a explosão. Há um mês, quando o fato aconteceu, as polícias Militar, Civil e o Corpo de Bombeiros informaram à TV Gazeta que não foram acionados para o caso.
Logo após a explosão, Thalita e mais duas pessoas feridas foram internadas no hospital da Serra. A jovem, que morreu no início desta semana, já havia amputado uma perna em função das queimaduras.

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