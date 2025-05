Crime em janeiro

Polícia divulga imagens e procura suspeitos de matar homem em cafezal em Linhares

Investigadores dizem que Breno Moraes de Aguiar, de 24 anos, e Maurício Costa dos Anjos, de 25, estão por trás do assassinato de Lindolfo José Antônio Filho, de 49 anos

Publicado em 16 de maio de 2025 às 17:55

Suspeitos Maurício Costa dos Anjos (de camiseta azul) e Breno Moraes de Aguiar (camiseta vermelha), e no centro a vítima, Lindolfo José Antônio Filho Crédito: Polícia Civil / Montagem A Gazeta

Segundo a Polícia Civil, a investigação apontou que a vítima teria se desentendido com os suspeitos no dia anterior ao crime. "No dia seguinte, os criminosos retornaram ao local armados, a bordo de um veículo Fiat Pálio branco. Eles teriam avistado a vítima nas proximidades da residência dela, que tentou fugir ao perceber a aproximação, mas foi alcançada e assassinada com disparos de arma de fogo", disse o delegado Fabrício Lucindo, chefe da 16ª Delegacia Regional de Linhares.>

O delegado detalhou que após o crime, os suspeitos tentaram fugir utilizando o mesmo veículo, mas não conseguiram dar partida e abandonaram o automóvel no local. Foi a partir de evidências encontradas dentro do carro que os investigadores conseguiram identificar os autores do crime.>

O chefe da Delegacia de Linhares informou ainda que a Justiça determinou a prisão da dupla, e pede ajuda da população para localizar os suspeitos. "A Polícia Civil reforça o apelo à população para contribuir com informações que possam levar à localização dos foragidos, por meio do Disque-Denúncia 181. As denúncias são anônimas e totalmente sigilosas", disse o Lucindo. >

Resumo do crime

O corpo de Lindolfo José Antônio Filho, de 49 anos, foi encontrado em meio a um cafezal em um domingo, no dia 19 de janeiro;

A perícia da Polícia Científica identificou perfurações de arma de fogo no corpo e na cabeça da vítima;

Na ocasião, a Polícia Militar informou, com base no relato de uma testemunha, que quatro suspeitos encapuzados perseguiram Lindolfo, que correu em direção à lavoura, onde foi alcançado e baleado;

A Polícia Civil, no entanto, não detalhou se há outros envolvidos no crime nem qual seria a participação exata de cada um dos suspeitos que estão sendo procurados. >

