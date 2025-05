Caso Rayane Berger

Após adiamento, julgamento de médico acusado de matar pedagoga é remarcado no ES

Crime aconteceu em junho de 2015, em Santa Maria de Jetibá e segue na Justiça por quase 10 anos; Tribunal do Júri vai ocorrer em Vitória, na próxima semana

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:46

Rayane Berger, pedagoga e miss pomerana, tinha 23 anos na época do crime Crédito: Arquivo Pessoal

O julgamento vai acontecer na nova sede do Fórum Criminal de Vitória, a partir das 8h. O MPES, por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Vitória, vai atuar pela condenação réu pelo crime de homicídio qualificado (por motivo fútil, com recurso que dificultou a defesa da vítima e em situação de violência doméstica – feminicídio).>

Em março, a defesa do médico alegou que constatou a ausência de quatro mídias que continham imagens de videomonitoramento que haviam sido citadas no relatório de investigação policial, e argumentou que envolvem cenas essenciais porque captam o veículo da vítima, o acusado e o trajeto realizado pelo automóvel no dia do crime.>

O caso

No dia 6 de junho de 2015, o médico Celso Luís Ramos Sampaio teria dopado a companheira, Rayane Luiza Berger, com medicamento de uso controlado e proferido golpes com objeto contundente, causando ferimentos na nuca da vítima.>

>

Em seguida, o réu teria colocado Rayane em um veículo e forjado um acidente automobilístico. No dia seguinte ao crime, ciclistas avistaram o carro submerso num rio ao lado da estrada e acionaram os Bombeiros Voluntários. O corpo de Rayane foi encontrado no banco do carona, sem cinto de segurança e com ferimentos na região da nuca.>

O veículo estava com todas as portas trancadas, sem marcas de frenagem e sem os airbags acionados, o que levantou a hipótese de que não havia sido um acidente. Com isso, as investigações apontaram que o crime teria sido premeditado e planejado por Celso Luís.>

Relação conturbada

Conforme a denúncia do MPES, o casal tinha um relacionamento conturbado: eles já tinham separado e reatado diversas vezes, e tinham conhecimento de traições recíprocas. Entretanto, uma das traições teria sido o motivo de Celso Luís planejar e executar o crime contra Rayane.>

Na denúncia, o MPES ainda detalha a cronologia dos fatos a partir das observações de câmeras de segurança e resultados periciais. Acrescenta, também, que o réu estava cumprindo pena de 16 anos de reclusão por outro crime (homicídio contra um colega de profissão).>

Família de luto

Em março, perto da data do que seria o julgamento do médico, a mãe de Rayane gravou um depoimento emocionado sobre a filha. "Arrancaram um pedaço de mim. Ela era cheia de vida, cheia de amor e sonhos", desabafou Clarice Berger (veja abaixo). >

