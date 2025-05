Moradia popular

Moradores reclamam de lama em conjunto do 'Minha Casa' entregue em Linhares

Entre os 917 imóveis, alguns lotes contam com britas servindo como pavimentação dos quintais. Já em outros, o barro está na porta de entrada das moradias

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 16 de maio de 2025 às 16:32

Chuvas dos últimos dias deixou poças e lamas nas ruas do Mata do Cacau Crédito: Fernando Madeira

A entrega do Residencial Mata do Cacau, em Linhares, não ficou marcada somente pela alegria das famílias ao receberem as chaves dos imóveis, após 15 anos de espera pelo fim das obras. No empreendimento do Minha Casa, Minha Vida, alguns problemas sobre a estrutura foram alvo de reclamações.>

Entre os 917 imóveis, alguns lotes contam com britas servindo como pavimentação dos quintais. Já em outros, o barro está na porta de entrada das moradias. Com as chuvas que atingiram o Espírito Santo nos últimos dias, poças e lamas podiam ser vistas nas ruas do conjunto.>

As famílias contempladas pelo programa habitacional receberam as chaves oficialmente nesta sexta-feira (16), em cerimônia que contou com a presença do ministro das Cidades, Jader Filho.>

Para alguns moradores, depois de tantos anos de espera pela casa própria, o barro reflete o descaso com a população que vai passar a ocupar o novo bairro, na região de Aviso.>

Alessandra Campista fala que medidas paliativas foram feitas para conter a lama Crédito: Fernando Madeira

"Esse barro deveria estar em outro lugar, não na entrada de nossas casas. Viemos [os moradores] aqui antes para vistorias e era puro barro. Só fizeram um trabalho paliativo, pois sabiam que hoje ficaria cheio de autoridades e de jornalistas. Se a gente parar para observar, só tem brita aqui perto do palco do evento, nas casas mais afastadas só tem barro", diz a auxiliar de cozinha Alessandra Campista.>

Alessandra é uma das moradoras que recebeu a casa 100% subsidiada pelo programa do governo federal e, assim como outros vizinhos, destacou a felicidade pelo imóvel, mas cobrou providências sobre a estrutura do bairro.>

"Claro que estou feliz de vir para cá. Tenho 37 anos e morei de favor toda a minha vida. Só penso que, com os recursos que o governo tem, esse espaço poderia estar melhor para nós que esperamos esse sonho por tanto tempo".>

Érika Santos teme que a situação fique pior quando ocorrerem chuvas fortes Crédito: Fernando Madeira

Também indignada com o barro, a dona de casa Érika Santos questionou: "Se com essa chuva fraca que teve em Linhares aqui já ficou com esse barro espalhado, imaginem quando vier uma chuva bem mais forte?".>

O que diz o Ministério das Cidades?

Responsável pela entrega das obras, o ministro das Cidades, Jader Filho, explicou que a situação do barro deve ser resolvida em breve, mas que ficará a cargo da municipalidade. "Precisamos analisar o caso concreto e vamos dialogar com a prefeitura para que isso seja resolvido quanto antes", disse Jader.>

O prefeito de Linhares, Lucas Scaramussa, reconheceu a situação e ainda destacou que o Executivo municipal planeja melhorias para o residencial.>

"Já estamos avançando com as tratativas para a construção de uma escola aqui na região e também vamos assinar em breve a ordem de serviço para a obra de uma ponte ligando o bairro Interlagos aqui ao bairro Aviso, logo na entrada do residencial", destacou o prefeito, durante a solenidade.>

