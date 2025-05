15 anos depois

De enchente a incêndio: 'Minha Casa' em Linhares será entregue após sucessão de falhas

As 917 casas do Residencial Mata do Cacau, no bairro Aviso, começaram a ser construídas em 2010

Publicado em 15 de maio de 2025 às 11:56

Residencial Mata do Cacau, em Linhares Crédito: Cobra Engenharia/Divulgação

As 917 casas do Residencial Mata do Cacau, empreendimento do Minha Casa Minha Vida que será entregue nesta sexta-feira (16), em Linhares, começaram a ser construídas em 2010. >

Ao longo desses 15 anos, a área onde ficam as casas, no bairro Aviso, já sofreu com dois alagamentos, incêndio e foi tomada por mato, após a construção ser abandonada. As obras foram paralisadas em 2020 e retomadas em 2022. >

O custo inicial em 2010 foi de R$ 40 milhões. Agora, serão entregues por R$ 97,7 milhões, segundo o Ministério das Cidades.>

Próximos do Rio Doce, os condomínios foram atingidos por uma cheia em 2012 que causou alagamentos e destruiu parte da construção. A obra chegou a ser embargada pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal devido ao risco de comprometimento da estrutura pela cheia. >

>

Parte das obras teve que ser refeita e, depois, uma nova cheia provocou a inundação do local, nas fortes chuvas de 2013, quando as casas chegaram a ficar quase submersas.>

Além dos alagamentos, o conjunto de casas populares também chegou a ser tomado por mato em 2021, antes da retomada das obras, ocorrida em outubro de 2022. >

Casas do condomínio Mata do Cacau do programa Minha Casa Minha Vida em Linhares Crédito: Fernando Madeira

Meses antes, em janeiro de 2022, a área das residências aguardadas pelos moradores de Linhares também passou por incêndio, que queimou parte do mato entre as casas e o calor do fogo acabou deixando marcas nos imóveis. >

Cada imóvel é composto de dois quartos, sala, cozinha e banheiro e é destinado a famílias com renda de zero até três salários-mínimos. >

Entenda ano a ano

2010: No final desse ano, a construção de casas nos empreendimentos Mata do Cacau e Rio Doce foi aprovada pelo governo federal e contratada.

No final desse ano, a construção de casas nos empreendimentos Mata do Cacau e Rio Doce foi aprovada pelo governo federal e contratada. 2012: As obras eram para ter sido entregues em maio desse ano. Porém não ficaram prontas, já que, em janeiro desse mesmo ano, uma cheia do Rio Doce deixou a região alagada, destruindo parte da construção. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresenta uma ação civil pública à Justiça por causa do erro na contratação do empreendimento.

As obras eram para ter sido entregues em maio desse ano. Porém não ficaram prontas, já que, em janeiro desse mesmo ano, uma cheia do Rio Doce deixou a região alagada, destruindo parte da construção. O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) apresenta uma ação civil pública à Justiça por causa do erro na contratação do empreendimento. 2013: Com as obras refeitas, as fortes chuvas de dezembro de 2013 provocaram uma nova cheia do Rio Doce, deixando os terrenos onde ficam as casas alagados.

Com as obras refeitas, as fortes chuvas de dezembro de 2013 provocaram uma nova cheia do Rio Doce, deixando os terrenos onde ficam as casas alagados. 2014: Começam a ser discutidas soluções para que as casas fossem concluídas e entregues em segurança para as famílias.

Começam a ser discutidas soluções para que as casas fossem concluídas e entregues em segurança para as famílias. 2016: Um acordo foi feito para que uma faixa do terreno de Nozinho, ex-prefeito de Linhares, fosse usada para a construção de diques para impedir que os terrenos se tornassem alvo de novas enchentes.

Um acordo foi feito para que uma faixa do terreno de Nozinho, ex-prefeito de Linhares, fosse usada para a construção de diques para impedir que os terrenos se tornassem alvo de novas enchentes. 2018: As obras dos diques ficaram prontas, porém, ainda faltava a instalação das bombas que impediriam os alagamentos.

As obras dos diques ficaram prontas, porém, ainda faltava a instalação das bombas que impediriam os alagamentos. 2020: As obras foram paralisadas.

2021: Após anos de abandono, o mato tomou conta da área do residencial.

Após anos de abandono, o mato tomou conta da área do residencial. 2022: A área das casas populares foi atingida por um incêndio, que queimou parte do mato entre as casas e o calor deixou marcas nos imóveis. Meses depois, no fim do ano, as obras foram reiniciadas, desta vez pela Cobra Engenharia.

A área das casas populares foi atingida por um incêndio, que queimou parte do mato entre as casas e o calor deixou marcas nos imóveis. Meses depois, no fim do ano, as obras foram reiniciadas, desta vez pela Cobra Engenharia. 2024: O sorteio para ocupação das casas, já em fase final de construção, foi realizado no dia 23 de dezembro de 2024. O sorteio para ocupação das casas, já em fase final de construção, foi realizado no dia 23 de dezembro de 2024. >

Destino

As 917 unidades habitacionais do Residencial Mata do Cacau são destinadas a famílias com renda de zero até três salários mínimos. Foram contempladas famílias inscritas no CadÚnico cujos perfis estavam de acordo com a legislação do Programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal.>

Nesta semana, de terça (13) a quinta (15), ocorreu o mutirão de assinaturas dos contratos dos beneficiários. A entrega das chaves será na segunda-feira (19) e terça-feira (20).>

