Veja o acidente

Carro atinge moto de aplicativo e passageiro é socorrido em estado grave em Linhares

Imagens de videomonitoramento flagraram o momento exato em que a moto e o carro colidem no cruzamento nesta sexta-feira (16)

Publicado em 16 de maio de 2025 às 15:46

Duas pessoas que estavam em uma moto de aplicativo ficaram feridas após o veículo ser atingido por um carro em um cruzamento, na manhã desta sexta-feira (16), no bairro Movelar, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Imagens de uma câmera de videomonitoramento flagraram o momento exato em que a moto e o carro colidem no cruzamento (veja acima).>

Fontes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), que atuaram no socorro às vítimas, detalharam à reportagem que os feridos são dois homens: o piloto da moto de aplicativo, que apresentava quadro estável, com "muitas escoriações pelo corpo", e o passageiro da garupa, que sofreu um Traumatismo Cranioencefálico (TCE), foi intubado e apresentava estado grave. >

Ambos foram levados ao Hospital Rio Doce, em Linhares. O garupa apresentava ainda uma fratura no rádio, osso do antebraço, conforme relataram as fontes ouvidas pela reportagem.>

A Polícia Militar foi procurada, mas até a última atualização do texto, a corporação havia informado que a ocorrência seguia em andamento.>

>

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta