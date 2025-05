Com álcool

Mulher é socorrida de helicóptero após ser queimada pelo marido em Ecoporanga

Suspeito se apresentou à polícia junto de um advogado, onde foi ouvido e liberado. Vítima foi levada de helicóptero para um hospital da Serra nesta sexta-feira (16)

Uma mulher foi socorrida com queimaduras graves nesta sexta-feira (16) de Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo, para o Hospital Estadual Jayme Santos Neves, na Serra, na Grande Vitória. O suspeito do crime é o companheiro dela, que se apresentou à polícia acompanhado de um advogado, foi ouvido e liberado. Os nomes e idades dos envolvidos não foram divulgados. O Notaer – Núcleo de Operações e Transporte Aéreo – confirmou a operação aeromédica e detalhou que a vítima apresentava cerca de 15% do corpo queimado.>