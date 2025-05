116 mil correm risco de perder o título de eleitor por falta de regularização

A Justiça Eleitoral orienta que as eleitoras e os eleitores acessem, até segunda-feira (19), o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para verificar se constam da lista dos títulos passíveis de cancelamento. >

O serviço é gratuito e deve ser realizado no site oficial do TSE (clique aqui). Também pode ser feito por meio do e-Título e nos cartórios eleitorais, no horário de expediente.>