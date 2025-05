Multa de R$ 20 mil

Justiça proíbe vereador de entrar em órgãos públicos de Vila Velha

Proibição atende pedido feito pela prefeitura, após parlamentar ter entrado em escola e centro para pessoas em situação de rua de forma invasiva, como consta na ação

Uma decisão da Justiça estadual proíbe o vereador Pastor Fabiano (PL) de entrar em repartições públicas de Vila Velha , onde é parlamentar, a título de suposta fiscalização. A proibição é oriunda de liminar concedida pelo juiz Délio José Rocha Sobrinho, da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual do município, e impõe multa de R$ 20 mil para cada vez que a determinação judicial for descumprida.>

Segundo o processo, no último dia 5, Pastor Fabiano foi a uma unidade de ensino infantil da rede municipal e teria feito gravações do local. Sem qualquer autorização formal, o parlamentar do PL, acompanhado por dois assessores, invadiu as salas de aula, vasculhou mochilas e testou equipamentos utilizados na escola, ainda de acordo com os autos.>

É também destacado na ação que a diretora da escola não estava no local quando o vereador teria desrespeitado a segurança da unidade de ensino e entrado na instituição para cumprir o que disse ser "uma ação fiscalizatória". O conteúdo gravado durante a invasão chegou a ser divulgado nas redes sociais do parlamentar.>

"Prefeito ditador", diz vereador após liminar

"Os vereadores estão defendendo um prefeito ditador. Entrou com uma liminar para me impedir de fiscalizar qualquer órgão público em Vila Velha. Ele diz que só posso fiscalizar os órgãos públicos do município se a Câmara autorizar (...) Mas eu não vou me calar. O senhor quer mandar me prender? Eu vou continuar", disse o parlamentar do PL na sessão.>