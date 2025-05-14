Vila Velha recebe disputa de breakdance com participação de b-boy francês

Competidores de breakdance arrepiam nas manobras Crédito: Paulo Tonex/Divulgação

O Espírito Battle 2025, um evento de breakdance, acontece neste final de semana, nos dias 17 e 18 de maio. O evento vai trazer nomes reconhecidos mundialmente para participar da programação na Praça Céu, em Ilha das Flores, Vila Velha. Ao todo, serão 32 atletas/dançarinos participando do concurso, e o vencedor será escolhido pelos jurados.

Vão estar no evento os b-boys (competidores de danças urbanas) Lilou, da França; e Pelezinho, de São Paulo; a b-girl Thaisinha e o DJ MF, também de São Paulo; além do MC Stal, do Rio de Janeiro. É claro que o evento contará com artistas do Espírito Santo, como a MC Afari e b-boys e b-girls que vão participar das batalhas. A disputa será de Breaking 1x1 e All Style 1x1, em que os competidores de todos os estilos de danças urbanas batalham entre si, e serão distribuídas premiações para primeiro, segundo e terceiro lugares.

A competição acontece a partir das 14 horas, mas o aquecimento dos b-boys e b-girls começa mais cedo com um workshop às 10 horas. O projeto Espírito Battle 2025 contará com 2 horas de roda de conversa no espaço da praça CEU da Cultura, com entrada totalmente gratuita.

Lilou, b-boy francês reconhecido mundialmente Crédito: Divulgação