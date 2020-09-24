Polícia conclui caso de homem baleado ao impedir assalto em Cachoeiro

Homem tenta impedir assalto e é baleado em Cachoeiro Crédito: Internauta

O caso de um assalto que terminou com um homem baleado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, no dia 17 de março, foi concluído pela Polícia Civil . No dia do crime, um rapaz que tentou ajudar as vítimas acabou atingido por um tiro. Os dois assaltantes, de 18 anos e 19 anos, estão presos.

Segundo a Delegacia Especializada de Investigações Criminais e a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o suspeito de 18 anos foi preso no dia seguinte, em um bairro próximo ao local do crime.

Na delegacia, ele confessou o roubo. Disse que estavam na Praça de Fátima, no Centro, fumando um cigarro de maconha e aceitou o convite do amigo para praticar o roubo para conseguir algum dinheiro.

crime aconteceu por volta das 08h da manhã do dia 17 de março, no corredor de um prédio. Três estudantes estavam nesse local quando vieram dois assaltantes, um deles estava armado. Nesse mesmo momento, um jovem que estava a caminho do trabalho viu a ação, tentou ajudar as adolescentes e foi atingido no abdômen por um tiro. Somente um aparelho celular foi levado. Os criminosos correram em direção ao bairro Recanto. Com a ajuda de câmeras de segurança do local, os suspeitos foram identificados.

Segundo o delegado Rafael Amaral, ele foi autuado em flagrante por crime de latrocínio na forma tentada e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município, onde permanece preso.

OUTRO CRIME

Durante a investigação, a polícia descobriu que o assaltante de 19 anos também era responsável pela morte de um homem no dia 5 de agosto , ao lado do Museu Ferroviário, no Centro. A vítima, Márcio José Gomes Teixeira, foi atingida por cinco tiros: três na cabeça, um no peito e outro nas costas.

O bandido foi preso no último dia 08. Segundo o delegado da DHPP, Felipe Vivas Aoni, ele confessou com riquezas de detalhes o homicídio e a motivação, que foi por vingança. A vítima teria assaltado a mãe dele há cerca de um ano e levado uma bolsa contendo joias e semi-joias.