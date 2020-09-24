AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

2 presos

Polícia conclui caso de homem baleado ao impedir assalto em Cachoeiro

Os detidos têm 18 e 19 anos. Um foi preso no dia seguinte do crime, já o outro no último dia 08 de setembro. Eles balearam um rapaz que viu a dupla tentando assaltar três estudantes

Publicado em 24 de Setembro de 2020 às 19:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 set 2020 às 19:35
Homem tenta impedir assalto e é baleado em Cachoeiro Crédito: Internauta
O caso de um assalto que terminou com um homem baleado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 17 de março, foi concluído pela Polícia Civil. No dia do crime, um rapaz que tentou ajudar as vítimas acabou atingido por um tiro. Os dois assaltantes, de 18 anos e 19 anos, estão presos. 
Segundo a Delegacia Especializada de Investigações Criminais e a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, o suspeito de 18 anos foi preso no dia seguinte, em um bairro próximo ao local do crime.
Na delegacia, ele confessou o roubo. Disse que estavam na Praça de Fátima, no Centro, fumando um cigarro de maconha e aceitou o convite do amigo para praticar o roubo para conseguir algum dinheiro.
crime aconteceu por volta das 08h da manhã do dia 17 de março, no corredor de um prédio. Três estudantes estavam nesse local quando vieram dois assaltantes, um deles estava armado. Nesse mesmo momento, um jovem que estava a caminho do trabalho viu a ação, tentou ajudar as adolescentes e foi atingido no abdômen por um tiro. Somente um aparelho celular foi levado. Os criminosos  correram em direção ao bairro Recanto. Com a ajuda de câmeras de segurança do local, os suspeitos foram identificados.
Segundo o delegado Rafael Amaral, ele foi autuado em flagrante por crime de latrocínio na forma tentada e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória do município, onde permanece preso.

OUTRO CRIME

Durante a investigação, a polícia descobriu que o assaltante de 19 anos também era responsável pela morte de um homem no dia 5 de agosto, ao lado do Museu Ferroviário, no Centro. A vítima, Márcio José Gomes Teixeira, foi atingida por cinco tiros: três na cabeça, um no peito e outro nas costas.
O bandido foi preso no último dia 08. Segundo o delegado da DHPP, Felipe Vivas Aoni, ele confessou com riquezas de detalhes o homicídio e a motivação, que foi por vingança. A vítima teria assaltado a mãe dele há cerca de um ano e levado uma bolsa contendo joias e semi-joias.
Ele também responderá por homicídio qualificado e está preso no CDP de Cachoeiro de Itapemirim.

Veja Também

Mulher espancada em Colatina já perdeu bebê em outra agressão

Empresário sofre golpe após marcar encontro via aplicativo de relacionamento

Alerta: golpistas criam perfis falsos de pousadas e restaurantes no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Violência contra a mulher, feminicídio
Medidas protetivas não podem tardar nem falhar
Sebastião e Delva Almeida, os filhos Rodrigo, Rogério e Bartira, genro, noras e netos
Construtora do ES celebra 45 anos com festão e show de Nando Reis em Vitória
Imagem de destaque
Por que o combate à tortura ainda é uma luta do presente

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados