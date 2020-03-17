Homem é baleado ao tentar impedir assalto em Cachoeiro

Sabíamos que não tinha aula, fomos para a escola para tirar umas dúvidas de trabalho. Na volta, paramos aqui (na galeria) para esperar a mãe de uma amiga. Estava com mais três colegas. Quando a moça abriu o portão, os dois entraram e pediram tudo que a gente tinha. Entreguei o meu celular, e aí a gente pediu socorro. Por isso, uns homens entraram para ajudar e eles (suspeitos) atiraram nele. A gente não viu que eles estavam armados. A gente pediu socorro, ele foi tentar ajudar. Fiquei assutada, com medo. Talvez o tiro era para a gente", narrou uma das testemunhas.