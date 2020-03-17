Homem é baleado ao tentar impedir assalto em Cachoeiro

Um homem foi baleado na manhã desta terça-feira (17), por volta das 8h, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, depois de tentar impedir um assalto a um grupo de estudantes em uma galeria, na região central do município. Uma das vítimas, que não quis se identificar, contou que quando entregou o celular, os dois suspeitos saíram correndo e os colegas começaram a gritar por socorro. Nesta hora, o homem teria ido ajudar e foi baleado.
Sabíamos que não tinha aula, fomos para a escola para tirar umas dúvidas de trabalho. Na volta, paramos aqui (na galeria) para esperar a mãe de uma amiga. Estava com mais três colegas. Quando a moça abriu o portão, os dois entraram e pediram tudo que a gente tinha. Entreguei o meu celular, e aí a gente pediu socorro. Por isso, uns homens entraram para ajudar e eles (suspeitos) atiraram nele. A gente não viu que eles estavam armados. A gente pediu socorro, ele foi tentar ajudar. Fiquei assutada, com medo. Talvez o tiro era para a gente", narrou uma das testemunhas.
De acordo com a Polícia Militar, o homem foi atingido com um tiro no abdômen e está no Hospital Santa Casa de Misericórdia, onde passará por uma cirurgia. Os dois assaltantes fugiram do local a pé. Durante a manhã, ninguém foi localizado.
Nas imagens das câmeras de segurança, é possível ver quando os dois suspeitos entram na galeria. Em outro ângulo, as imagens mostram os dois correndo, outros homens vão atrás. No vídeo ainda é possível ver o momento em que um assaltante vira e dispara contra eles, acertando um.
A galeria, apesar de ter grades nas duas entradas, fica aberta no horário comercial para passagem de pedestres. O síndico informou que irá analisar a possibilidade de manter o local fechado.