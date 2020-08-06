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Crime

Homem é assassinado a tiros no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Vítima foi atingida por cinco tiros ao lado da Antiga Estação Ferroviária, no Centro, na noite desta quarta-feira (05)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2020 às 16:01

Publicado em 06 de Agosto de 2020 às 16:01

Homem é assassinado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim
Homem é assassinado no Centro de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Redes sociais
Um homem foi morto a tiros no bairro Guandu, região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (06). A vítima chegou a ser levada para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no início da noite ao lado da Antiga Estação Ferroviária. A informação dos militares é de que pessoas chegaram atirando na vítima, que levou cinco tiros pelo corpo. O nome da vítima não foi informado pela polícia.
Por enquanto, não se sabe a motivação do crime e ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.

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