Homem é assassinado a tiros no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi morto a tiros no bairro Guandu, região central de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quarta-feira (06). A vítima chegou a ser levada para a Santa Casa de Cachoeiro, mas não resistiu.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no início da noite ao lado da Antiga Estação Ferroviária. A informação dos militares é de que pessoas chegaram atirando na vítima, que levou cinco tiros pelo corpo. O nome da vítima não foi informado pela polícia.
Por enquanto, não se sabe a motivação do crime e ninguém foi preso. O corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro.