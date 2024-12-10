PF cumpre mandados de busca e apreensão em prefeitura do Norte do ES

Após sermos procurados por este veículo de comunicação, que nos trouxe a presente notícia, realizamos a devida apuração dos fatos e obtivemos acesso ao comunicado emitido pela Assessoria de Comunicação Social do Gabinete da Superintendência Regional da Polícia Federal no Espírito Santo (SR/PF/ES), que esclarece detalhes sobre a operação realizada no município de São Mateus/ES.

Conforme informado, trata-se de uma operação de busca e apreensão vinculada a um processo em andamento na 3ª Vara Criminal de São Mateus/ES que envolvem a Prefeitura de São Mateus e empresas sediadas no mesmo município, contudo, dois alvos da operação residem na rua Castelo Branco, no bairro Santa Rita, em Pedro Canário, por esse motivo, consta o cumprimento desses dois mandatos no município, ressaltamos que essas pessoas não têm vínculos com a Prefeitura de Pedro Canário.

É importante destacar que, em nenhum momento, a Prefeitura de Pedro Canário, seus servidores ou agentes políticos do município foram alvos dos mandados cumpridos pela operação.

Causa-nos estranheza a veiculação de matérias jornalísticas que afirmam a presença da Polícia Federal nas dependências da Prefeitura de Pedro Canário, uma vez que tal fato não corresponde à realidade.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a seriedade e a responsabilidade na condução da gestão pública, sempre prezando pela verdade dos fatos e pelo respeito à população.

