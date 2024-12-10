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Drenagem de um hematoma

Presidente Lula passa por cirurgia às pressas após sentir dor na cabeça

Lula passou mal ainda em Brasília. Ele fez um exame de imagem e foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por drenagem de um hematoma

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 05:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2024 às 05:48
O presidente Lula com cicatriz na cabeça após sofrer um acidente doméstico
O presidente Lula com cicatriz na cabeça após sofrer um acidente doméstico. Ele precisou drenar um hematoma após a queda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou passar por uma cirurgia de emergência entre o fim da noite de segunda-feira (9) e madrugada desta terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
Segundo informações da TV Globo, Lula foi internado às pressas para drenagem de um hematoma. Em boletim divulgado pelo hospital, os médicos informaram que o presidente está internado na UTI e "encontra-se bem".
Conforme o primeiro boletim médico divulgado às 3h20 desta terça (10), Lula passou mal ainda em Brasília. Ele fez um exame de imagem após sentir dor de cabeça, ainda na unidade do hospital da capital federal. 
"A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências"
Sírio-Libanês - Hospital em São PAulo
Boletim médico sobre Lula divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês
Boletim médico sobre Lula divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês Crédito: Reprodução

Queda em banheiro

Em outubro, Lula foi internado no hospital Sírio Libanês de Brasília após um acidente doméstico em que sofreu uma queda no banheiro e bateu a cabeça.
De acordo com boletim médico, ele sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal", região responsável pela percepção visual. Ele levou pontos na região atrás da cabeça.
Na ocasião, ele precisou cancelar uma viagem para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos Brics.

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