Presidente Lula passa por cirurgia às pressas após sentir dor na cabeça

O presidente Lula com cicatriz na cabeça após sofrer um acidente doméstico. Ele precisou drenar um hematoma após a queda Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva precisou passar por uma cirurgia de emergência entre o fim da noite de segunda-feira (9) e madrugada desta terça-feira (10) no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Segundo informações da TV Globo , Lula foi internado às pressas para drenagem de um hematoma. Em boletim divulgado pelo hospital, os médicos informaram que o presidente está internado na UTI e "encontra-se bem".

Conforme o primeiro boletim médico divulgado às 3h20 desta terça (10), Lula passou mal ainda em Brasília. Ele fez um exame de imagem após sentir dor de cabeça, ainda na unidade do hospital da capital federal.

"A ressonância magnética mostrou hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido em 19/10. Foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, unidade São Paulo, onde foi submetido à craniotomia para drenagem de hematoma. A cirurgia transcorreu sem intercorrências" Sírio-Libanês - Hospital em São PAulo

Boletim médico sobre Lula divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês Crédito: Reprodução

Queda em banheiro

De acordo com boletim médico, ele sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal", região responsável pela percepção visual. Ele levou pontos na região atrás da cabeça.