Lula sofre acidente doméstico, leva pontos na cabeça e cancela viagem à Rússia

O presidente Lula não vai mais embarcar para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos Brics.
Ele foi internado no hospital Sírio Libanês de Brasília após um acidente doméstico em que sofreu uma queda no banheiro e bateu a cabeça.
De acordo com boletim médico, ele sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal", região responsável pela percepção visual. Ele levou pontos na região atrás da cabeça.
"Após avaliação da equipe médica, [Lula] foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades", diz o boletim. Um voo do Brasil a Kazan, onde será realizado o encontro, pode durar 17 horas. Os médicos consideraram que o melhor para o presidente era ficar em Brasília.
A viagem estava prevista para ocorrer neste domingo (20), mas foi cancelada depois que o presidente fez exames que indicaram a necessidade de ele permanecer em Brasília.
Ele foi atendido pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que viajou para a capital para atender o presidente.
A reunião dos Brics seria o primeiro encontro de Lula com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois do início de seu terceiro mandato.
Em setembro, os dois conversaram por telefone e discutiram uma proposta para encerrar a Guerra da Ucrânia.
Segundo o Palácio do Planalto divulgou à época, eles abordaram o plano conjunto de Brasil e China para encerrar o conflito, que tem como um dos pontos principais a realização de uma conferência internacional com a participação de Moscou e Kiev, atuando de forma igualitária.