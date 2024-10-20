Lula sofre acidente doméstico, leva pontos na cabeça e cancela viagem à Rússia

O presidente Lula não vai mais embarcar para a Rússia, onde participaria da reunião de cúpula dos Brics.

Ele foi internado no hospital Sírio Libanês de Brasília após um acidente doméstico em que sofreu uma queda no banheiro e bateu a cabeça.

De acordo com boletim médico, ele sofreu "ferimento corto-contuso em região ociptal", região responsável pela percepção visual. Ele levou pontos na região atrás da cabeça.

"Após avaliação da equipe médica, [Lula] foi orientado a evitar viagem aérea de longa distância, podendo exercer suas demais atividades", diz o boletim. Um voo do Brasil a Kazan, onde será realizado o encontro, pode durar 17 horas. Os médicos consideraram que o melhor para o presidente era ficar em Brasília.

A viagem estava prevista para ocorrer neste domingo (20), mas foi cancelada depois que o presidente fez exames que indicaram a necessidade de ele permanecer em Brasília.

Ele foi atendido pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que viajou para a capital para atender o presidente.

A reunião dos Brics seria o primeiro encontro de Lula com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois do início de seu terceiro mandato.

Em setembro, os dois conversaram por telefone e discutiram uma proposta para encerrar a Guerra da Ucrânia.