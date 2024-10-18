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Eleições 2024

Lula diz que Bolsonaro inventou ser evangélico e que ninguém foi mais de esquerda que Jesus

Em comício em Camaçari, única cidade da Bahia que terá segundo turno, presidente fez acenos ao eleitorado religioso
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 out 2024 às 05:38

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 05:38

Em comício na noite desta quinta-feira (17) na Bahia, o presidente Lula (PT) mirou o eleitorado religioso e disparou críticas a Jair Bolsonaro (PL), afirmando que o ex-presidente inventou ser evangélico e não segue os valores cristãos.
"A gente não pode cometer o erro de 2018, quando ao invés de votar no companheiro com a qualidade do [Fernando] Haddad, votou numa coisa, votou numa coisa que ninguém conhecia a não ser por contar mentira e pregar o ódio. Inventou até que é evangélico. Ele não acredita em Deus e não acredita em Deus porque o comportamento dele é de quem não acredita", afirmou Lula.
Lula faz campanha em Camaçari (BA) para candidato Luiz Caetano (PT)
Lula faz campanha em Camaçari (BA) para candidato Luiz Caetano (PT) Crédito: @oficialcaetano no Instagram
As declarações foram dadas em Camaçari (60 km de Salvador), onde Lula participou de um comício do candidato a prefeito Luiz Caetano (PT).
No discurso, Lula fez afagos a candidata a vice-prefeita Pastora Déa (PSB) e disse ter orgulho da chapa ter a participação de uma mulher, negra e pastora evangélica.
"Não tem nada mais extraordinário do que essa união de dois partidos de esquerda. A gente não tem medo de dizer que é de esquerda porque ninguém foi mais de esquerda do que Jesus Cristo. Ninguém brigou mais pelos pobres do que Jesus Cristo."
Camaçari é a quarta maior cidade da Bahia, berço eleitoral do PT baiano e única cidade do estado em que a eleição foi para o segundo turno.
No primeiro turno, Caetano teve 49,5% dos votos contra R$ 49,1% de Flávio Matos (União Brasil), em uma diferença inferior a 600 votos. Entre os petistas, a presença de Lula é considerada crucial para alavancar a candidatura do aliado, que já comandou Camaçari por três mandatos.
Mais cedo, Lula foi a Salvador para anunciar um investimento de R$ 1,2 bilhão do governo federal, com recursos do Novo PAC, para construção de creches e escolas, além da aquisição de veículos escolares.
Os recursos são para a construção de 94 creches e escolas regulares, além de 62 escolas de tempo integral, atendendo a 39,1 mil alunos. Também serão adquiridos 244 ônibus escolares.
O Ministério da Educação também anunciou a expansão do Pé-de-Meia, programa de bolsas para alunos do ensino médio e uma das principais vitrines do governo Lula, e informou que repassou R$ 382,8 milhões a participantes do programa.
Conforme apontado pela Folha, o programa Pé-de-Meia tem sido relançado diversas vezes mesmo sem a necessidade de novas adesões por parte de secretarias estaduais. O programa foi lançado oficialmente em 26 de janeiro, em Brasília. Depois, foi tema de outras 20 cerimônias oficiais.
O evento teve participação de cerca de 10 mil estudantes da rede estadual, conforme informações da Secretaria Estadual de Educação. No palco, jovens participaram de batalhas de rimas e o locutor puxou gritos de "Olê, olá, Lula, Lula".

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