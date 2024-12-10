Adolescente é apreendida por torturar sobrinho de 5 anos em Linhares

Uma adolescente de 13 anos foi apreendida por torturar o sobrinho de 5 anos em Linhares, no Norte do Espírito Santo, no último sábado (7). Segundo a Polícia Civil, as investigações – realizadas pela corporação junto ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJ) e à Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) – apontaram que a menor de idade publicou vídeos da violência em grupos de conversa de redes sociais. Inicialmente, a suspeita negou o crime, depois deu outra versão. No entanto, foi constatado que ela fez uma nova publicação após ser interrogada.
A Polícia Civil informou que recebeu as primeiras informações do caso no último dia 3 e mobilizou equipes para ir até o endereço da família. No local, os policiais conversaram com o pai da adolescente, que relatou não saber sobre a situação. Depois, os agentes localizaram a suspeita, que, após negar tudo, admitiu o crime e alegou que estava sendo ameaçada, segundo o titular da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.
"Ao chegarmos ao local, conversamos com o pai da adolescente, que parecia nada saber sobre o caso. Depois conversamos com a adolescente, que primeiro negou tudo, depois criou a história de que estava sendo ameaçada para tomar tais atitudes"
Todos que estavam na residência foram para a Delegacia e ouvidos pela equipe policial. “Ouvimos a adolescente e seus genitores e achamos que a situação havia sido estancada. Para nossa surpresa, mesmo com o telefone celular apreendido, após sair da delegacia, a adolescente voltou a postar no mesmo canal de comunicação, usando outra ferramenta que não era seu celular”, afirmou o delegado.
Na quarta-feira (4), o Ministério da Justiça recuperou vídeos que haviam sido postados anteriormente e informou à Polícia Civil que a adolescente continuava fazendo postagens. “Alertados sobre o risco que a criança poderia correr, representamos pela internação da adolescente”, ressaltou Lucindo. O pedido foi aceito pela Justiça na sexta (6).
Após ser apreendida pela Polícia Civil, a adolescente foi transferida para a Unidade Feminina de Internação (UFI), em Cariacica. O outro celular utilizado pela menina foi também apreendido e será periciado. Segundo a corporação, ela foi autuada em flagrante por crime análogo à tortura.
A criança passou por exames de lesões corporais e os pais dele também foram ouvidos, conforme a Polícia Civil. É aguardado o resultado dos exames realizados pela Polícia Científica para o caso ser finalizado.