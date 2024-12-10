Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Troca de canais

TV Tribuna, TV Capixaba e Rede Sim selam acordo por SBT, Band e Record News no ES

Uma reunião realizada nesta segunda-feira (9) discutiu as bases do acordo, ainda não assinado, redefinindo as afiliações entre as emissoras

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 00:33

Publicado em 

10 dez 2024 às 00:33
SBT luta na Justiça para encerrar contrato com a TV Tribuna, afiliada no Espírito Santo
Sedes do SBT, em São Paulo,  e da Rede Tribuna, no Espírito Santo Crédito: SBT/Divulgação e Ricardo Medeiros
Se nada mudar no entendimento entre a Rede Sim, a TV Tribuna e a TV Capixaba, a partir de 1° de janeiro, o SBT, a Band e a Record News terão casas novas no Espírito Santo. Uma reunião realizada nesta segunda-feira (9) selou o acordo, por enquanto verbal, definindo a TV Tribuna como a nova retransmissora da Band, com a Rede Sim acomodando a empresa da família de Silvio Santos e a TV Capixaba passando a cuidar da programação da Record News.
Participaram da reunião representantes das redes envolvidas ligados à relação com afiliadas e ao jurídico de cada negócio, além de advogados e de representantes das emissoras locais. O diretor de afiliadas do SBT, Daniel Abravanel, também participou da conversa.  Foram expostas as bases do texto a ser formalizado, que não passa de uma página, segundo fontes ouvidas pela reportagem.
Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT
Daniel Abravanel é diretor de Afiliadas do SBT Crédito: Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina
Ainda segundo essas fontes, o acordo entre as partes ainda não foi assinado, o que deve ser feito nas próximas horas ou dias. A expectativa é de que a "dança das cadeiras" seja oficializada antes do recesso do Judiciário. A ideia é estancar o vaivém de ações judiciais que tentam redefinir a emissora afiliada do SBT no Espírito Santo desde o primeiro semestre de 2023, e dar andamento aos movimentos empresariais de cada grupo.
Até então, isso envolvia a TV Tribuna - a atual afiliada do SBT - e a Rede Sim, a candidata a ocupar o lugar da empresa que já havia até assinado contrato, segundo o SBT. Agora, a TV Capixaba também aparece como quem cuidaria da programação da Record News, hoje tocada pela Rede Sim.
A TV Tribuna do Espírito Santo continua afiliada do SBT por ordem da Justiça de Pernambuco - sede do Grupo João Santos, controlador da emissora -  que obrigou o SBT a manter o vínculo após ter acolhido as argumentações da emissora de que havia feito investimentos na operação. Antes de ouvir os argumentos, a Justiça havia determinado o rompimento do contrato. 
Em maio de 2023, a coluna Abdo Filho revelou que a rede havia rompido o contrato de mais de 40 anos com a TV Tribuna e que estava a procura de uma nova afiliada no Estado para início das operações em 1º de julho daquele ano. A TV Tribuna recorreu à Justiça, que concordou com a tese da emissora do grupo pernambucano e manteve a afiliação.
Em Pernambuco, a TV Tribuna foi inaugurada em 1991 sendo afiliada da Band até 1998, quando mudou para a Record. Em 2012, retornou para a Band, com a qual permanece até os dias de hoje, numa relação de quase 20 anos de afiliação.
A falta de sintonia entre a afiliada no Espírito Santo e o SBT nos últimos tempos, mobilizou a Rede Tribuna, em Recife, a iniciar conversas com a Band sobre as possibilidades no mercado capixaba, convergindo com os interesses da Rede Sim e da TV Capixaba para uma possível negociação.
Quanto à abrangência do acordo negociado nesta segunda, todas as emissoras locais manteriam os números dos seus respectivos canais. A operação com a TV Capixaba, do grupo Sá Cavalcante, envolveria somente a TV. A rádio BandNews, num primeiro momento, continuaria como está.
No caso da TV Tribuna, a programação local seria mantida, com a possibilidade de incluir outros produtos diante do que a Band oferece na grade local. A Rede Sim teria os espaços locais do SBT para ocupar, com a possibilidade de ampliação de quadro nas equipes de produção de conteúdo comercial, jornalismo e operações também pelas opções da grade. Esses desenhos de programação, entretanto, caberão a cada emissora em acordo com suas respectivas futuras redes.

Recuperação judicial

O Grupo João Santos, controlador da Rede Tribuna e de outros negócios como o cimento Nassau, enfrenta uma grave crise econômica há alguns anos, levando a companhia à recuperação judicial. Recentemente, o conglomerado de empresas obteve uma vitória importante nesse processo, quando a maioria dos credores aprovou o plano de Recuperação Judicial, com valores que superam R$ 475 milhões em pagamentos a 25 mil pessoas somente com questões trabalhistas.
O acordo ainda precisa ser homologado pelo juiz do processo. Antes, o grupo já havia firmado um acordo de transação tributária – o maior da história – com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Ao todo, as dívidas gerais a serem regularizadas são da ordem de R$ 11 bilhões.

Emissoras foram procuradas

A TV Tribuna e a Rede Sim foram procuradas para falar sobre o acordo e dar mais detalhes sobre a possível operação, mas não se manifestaram. A reportagem não conseguiu contato com a direção da TV Capixaba.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

STJ nega recurso da Rede Sim e mantém contrato do SBT com TV Tribuna

Justiça volta atrás e obriga SBT a continuar com a TV Tribuna no ES

SBT no ES: entenda a disputa sobre fim do contrato com a TV Tribuna

SBT diz que TV Tribuna no ES não investiu em modernização de equipamentos

Justiça determina que SBT renove contrato com Rede Tribuna no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Televisão SBT Band Rede Tribuna
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogadores do Botafogo
Botafogo leva outro transfer ban na Fifa; diretor financeiro deixa SAF
Crises externas elevam riscos para países dependentes do comércio
Guerra, tarifas e crédito público: Brasil reage ao choque externo ou só evita perdas?
Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN
Rádio CBN Vitória celebra 30 anos de história com campanha multiplataforma

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados