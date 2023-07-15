SBT no ES: entenda a disputa sobre fim do contrato com a TV Tribuna

A novela sobre o destino da transmissão do SBT no Espírito Santo ganhou mais um capítulo nesta semana. A emissora paulista fundada por Silvio Santos é transmitida há 38 anos pela Rede Tribuna em território capixaba, mas o SBT manifestou no início do ano o desejo de não renovar o contrato, que teve data de encerramento no dia 1° de julho.