Homem é preso após descumprir medida protetiva contra ex em Conceição da Barra

A Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra um homem de 37 anos em Conceição da Barra , Norte do Espírito Santo, nesta segunda-feira (9). O mandado foi em razão do crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência contra a ex-companheira do suspeito. O nome do detido não foi informado.

Segundo a PC, a prisão foi decretada após representação da autoridade policial, que relatou que o investigado estava ameaçando a vítima e os familiares, além de descumprir a medida protetiva imposta. A situação se agravou ao ponto de a vítima ter que abandonar o emprego por medo do agressor, que não se limitava a cometer os crimes na residência da vítima, mas também no ambiente de trabalho dela.

A Delegacia de Polícia de Conceição da Barra obteve acesso às imagens (confira acima) que mostram um ataque de fúria do investigado, evidenciando a periculosidade. A Polícia Civil informou que esse caso se configura como uma situação que exige medidas mais rigorosas do que apenas a proposição de medidas protetivas de urgência ou outras cautelares, tendo em vista o risco de ocorrência de crimes mais graves, como lesões ou até homicídios.