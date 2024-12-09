Homem é preso após tentar roubar banco de delegacia em Vila Velha

2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha, onde homem tentou roubar banco Crédito: Polícia Civil

Um homem de 49 anos foi detido, na noite deste domingo (8), após tentar furtar um banco do pátio da Delegacia Regional de Vila Velha , na Grande Vitória. O objeto estava na parte externa da unidade policial, a disposição de pessoas que precisam ir até o local para o registro de uma ocorrência. Segundo a Guarda Municipal, Sérgio dos Reis apresentava sinais de embriaguez e resistiu à abordagem.

Ainda conforme a guarda, uma equipe do grupamento de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) estava na delegacia entregando uma ocorrência, quando recebeu a informação de que um indivíduo, alcoolizado, estaria tentando furtar o banco do pátio.

Um dos agentes foi averiguar a situação e encontrou o homem segurando um dos bancos. Ao ser orientado a soltar o objeto, o suspeito ignorou a ordem. Sérgio ainda teria jogado o banco em direção ao agente da guarda e, depois, tentou agredi-lo. Outros agentes ajudaram a conter o indivíduo, que estava bastante alterado e resistia à prisão, segundo informações do g1ES.

Também consta no Boletim de Ocorrência (BO) que Sérgio continuou a resistir, obrigando os guardas a utilizarem gás de pimenta para imobilizá-lo. Durante a abordagem, Sérgio sofreu ferimentos na cabeça, no supercílio esquerdo e rosto e, por isso, precisou de atendimento médico.