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Confusão

Homem é preso após tentar roubar banco de delegacia em Vila Velha

Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, Sérgio dos Reis, de 49 anos, apresentava sinais de embriaguez e tentou reagir, arremessando o banco em um dos agentes

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 19:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 dez 2024 às 19:08
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha
2ª Delegacia Regional, localizada em Vila Velha, onde homem tentou roubar banco Crédito: Polícia Civil
Um homem de 49 anos foi detido, na noite deste domingo (8), após tentar furtar um banco do pátio da Delegacia Regional de Vila Velha, na Grande Vitória. O objeto estava na parte externa da unidade policial, a disposição de pessoas que precisam ir até o local para o registro de uma ocorrência. Segundo a Guarda Municipal, Sérgio dos Reis apresentava sinais de embriaguez e resistiu à abordagem.
Ainda conforme a guarda, uma equipe do grupamento de Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas (Rocam) estava na delegacia entregando uma ocorrência, quando recebeu a informação de que um indivíduo, alcoolizado, estaria tentando furtar o banco do pátio.
Um dos agentes foi averiguar a situação e encontrou o homem segurando um dos bancos. Ao ser orientado a soltar o objeto, o suspeito ignorou a ordem. Sérgio ainda teria jogado o banco em direção ao agente da guarda e, depois, tentou agredi-lo. Outros agentes ajudaram a conter o indivíduo, que estava bastante alterado e resistia à prisão, segundo informações do g1ES.
Também consta no Boletim de Ocorrência (BO) que Sérgio continuou a resistir, obrigando os guardas a utilizarem gás de pimenta para imobilizá-lo. Durante a abordagem, Sérgio sofreu ferimentos na cabeça, no supercílio esquerdo e rosto e, por isso, precisou de atendimento médico.
Inicialmente, o homem foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (PA) da Glória, também em Vila Velha, mas como os ferimentos eram na cabeça, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue), em Vitória.

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