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Em Pontal do Ipiranga

Turista mineiro morre afogado em praia de Linhares

Homem morreu afogado no local conhecido como "Riozinho"; familiares informaram que a vítima era de Minas Gerais e passava temporada na cidade do Norte capixaba

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 17:25

Vitor Recla

Vitor Recla

Publicado em 

09 dez 2024 às 17:25
Praia de Pontal do Ipiranga
Área do "Riozinho" fica localizada no balneário de Pontal do Ipiranga, em Linhares Crédito: Fernando Madeira
Um homem de 66 anos morreu afogado no local conhecido como "Riozinho", em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, região Norte do Espírito Santo. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, militares avistaram um aglomerado de pessoas em torno de um corpo, às margens do rio, tentando reanimar a vítima. 
Após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi constatado o óbito. Familiares informaram aos policiais que a vítima residia em Minas Gerais e passava uma temporada em Linhares. 
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.

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