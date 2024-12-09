Turista mineiro morre afogado em praia de Linhares

Um homem de 66 anos morreu afogado no local conhecido como "Riozinho", em Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, região Norte do Espírito Santo. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira (9). Segundo a Polícia Militar, ao chegar no local, militares avistaram um aglomerado de pessoas em torno de um corpo, às margens do rio, tentando reanimar a vítima.
Após a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192), foi constatado o óbito. Familiares informaram aos policiais que a vítima residia em Minas Gerais e passava uma temporada em Linhares.
A Polícia Científica (PCIES) informou que o corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML), em Linhares, onde passará pelo processo de necropsia e, posteriormente, será liberado para os familiares.