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Tragédia

Temporal mata uma pessoa, alaga ruas e derruba poste em Castelo

Vítima estava em uma moto, que acabou atingida por um poste que caiu sobre o veículo durante a tempestade no começo da noite desta segunda-feira (9)

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 20:39

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 dez 2024 às 20:39
Uma pessoa morreu durante a tempestade que atingiu a cidade de Castelo, na região Sul do Espírito Santo, entre o fim da tarde e começo da noite desta segunda-feira (9), depois que poste caiu sobre duas pessoas em uma moto em meio ao temporal, no bairro Aracuí. Uma delas morreu no local, e outra foi socorrida com vida pelo Samu/192 para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. Além do óbito, ruas ficaram alagadas, árvores foram arrancadas e postes foram derrubados. 
Temporal mata uma pessoa, alaga ruas e derruba poste em Castelo
Capturas de tela mostram chuva intensa, rua alagada e parte de uma placa caída Crédito: Leitor / Montagem A Gazeta
Imagens recebidas por A Gazeta mostram ruas tomadas pela água, uma placa de loja caída sobre um carro, além de árvores e postes derrubados pela tempestade em vias da cidade. 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a pessoa que morreu ficou presa debaixo de um poste que caiu durante a ventania que acompanhou o temporal. A Outra foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). A Prefeitura de Castelo informou que devido à tempestade, alguns bairros ficaram sem energia elétrica. A Defesa Civil informou que está atendendo ocorrências relacionadas às fortes chuvas, sem divulgar detalhes.
A reportagem procurou a EDP, concessionária de energia elétrica da região. Em nota, enviada na noite de segunda (9), a empresa informou que foi acionada após um eucalipto atingir um poste no bairro Aracuí, Castelo. "Equipes da concessionária estão atuando no local e os clientes do entorno ficarão com o fornecimento de energia interrompido até a conclusão dos reparos", finalizou. 
A energia foi restabelecida já na madrugada desta terça-feira (10), segundo a EDP.
Temporal mata uma pessoa, alaga ruas e derruba poste em Castelo

Alerta

O município de Castelo é uma das 18 cidades do Sul do Espírito Santo que estavam com alerta amarelo, de perigo potencial para chuvas intensas, conforme divulgado mais cedo nesta segunda-feira (9) por A Gazeta
O aviso, válido até as 10h de terça-feira (10), alertava que as áreas atingidas poderiam registrar ventos de até 60 km/h e chuvas acumuladas de 50 mm por dia.
A projeção do alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica chuvas de 20 a 30 mm/h, podendo alcançar até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h. O instituto classificou como baixo o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.
O Inmet recomenda que, em caso de rajadas de vento, as pessoas não se abriguem debaixo de árvores — pois há leve risco de queda e descargas elétricas — e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, o instituto aconselha que as pessoas evitem usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Veja as cidades em alerta:
  1. Alegre; 
  2. Apiacá; 
  3. Atílio Vivacqua; 
  4. Bom Jesus do Norte; 
  5. Cachoeiro de Itapemirim; 
  6. Castelo; 
  7. Divino de São Lourenço; 
  8. Dores do Rio Preto; 
  9. Guaçuí; 
  10. Ibitirama; 
  11. Irupi; 
  12. Iúna; 
  13. Jerônimo Monteiro; 
  14. Mimoso do Sul; 
  15. Muniz Freire; 
  16. Muqui; 
  17. Presidente Kennedy; 
  18. São José do Calçado.

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