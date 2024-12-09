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Kombi escolar pega fogo em Rio Novo do Sul

Causas do incêndio estão sendo apuradas; prefeitura lamentou o ocorrido e disse que no momento do incidente não havia alunos no veículo terceirizado

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 19:30

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 dez 2024 às 19:30
Uma Kombi escolar foi completamente destruída por um incêndio no início da tarde desta segunda-feira (9), em uma estrada rural na localidade de São Caetano, zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. Ninguém ficou ferido.
De acordo com a prefeitura de Rio Novo do Sul, o veículo era terceirizado e prestava serviço para o transporte escolar do município. No momento do incidente, estavam na kombi apenas o motorista e a monitora, que conseguiram sair ilesos.
A administração municipal informou que a causa do incêndio está sendo investigada em conjunto com a empresa responsável pelo veículo. Em nota, a empresa Vip Sul, contratada para o serviço, destacou que o veículo havia sido abastecido antes do percurso e que toda a manutenção estava em dia, com vistoria realizada em 25 de outubro de 2024 e válida até março de 2025.
A prefeitura também declarou que o setor de fiscalização de transporte escolar está tomando as providências cabíveis. Entre as ações, estão a notificação da empresa responsável, a convocação para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e a adoção de medidas para prevenir eventos futuros que possam comprometer a segurança das crianças e a continuidade dos serviços.
Kombi escolar pega fogo em Rio Novo do Sul
Por fim, o município reafirmou seu compromisso com a segurança dos alunos e garantiu que está empenhado em apurar os fatos para evitar novas ocorrências semelhantes.

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