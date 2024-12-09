Kombi escolar pega fogo em Rio Novo do Sul

De acordo com a prefeitura de Rio Novo do Sul, o veículo era terceirizado e prestava serviço para o transporte escolar do município. No momento do incidente, estavam na kombi apenas o motorista e a monitora, que conseguiram sair ilesos.

A administração municipal informou que a causa do incêndio está sendo investigada em conjunto com a empresa responsável pelo veículo. Em nota, a empresa Vip Sul, contratada para o serviço, destacou que o veículo havia sido abastecido antes do percurso e que toda a manutenção estava em dia, com vistoria realizada em 25 de outubro de 2024 e válida até março de 2025.

A prefeitura também declarou que o setor de fiscalização de transporte escolar está tomando as providências cabíveis. Entre as ações, estão a notificação da empresa responsável, a convocação para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido e a adoção de medidas para prevenir eventos futuros que possam comprometer a segurança das crianças e a continuidade dos serviços.

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