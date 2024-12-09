Morador de Colatina desaparece após viagem a trabalho em Cachoeiro

Reinaldo está desaparecido desde o dia 25 de novembro Crédito: Arquivo familiar

*Fabrício Silva

Um homem de 38 anos está desaparecido há 14 dias. Conhecido pelo apelido de “Shrek”, Reinaldo da Silva Hipólito foi visto pela última vez em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , no dia 25 de novembro. Segundo a família, ele foi a trabalho para descarregar um caminhão de uma empresa de Colatina , município do Noroeste Capixaba, onde ele mora.

No domingo (8), a família esteve em Vitória e, nesta segunda-feira (9), foi para Cachoeiro de Itapemirim em busca de Reinaldo, intensificando as buscas na região.

Segundo informações da família, o caminhoneiro que levou Reinaldo até Cachoeiro relatou que, ao chegar na cidade, Reinaldo passou mal e pediu para retornar para Colatina. O caminhoneiro, que é conhecido da família, deixou o homem na rodoviária e lhe entregou dinheiro para a passagem de volta. No entanto, desde então, Reinaldo não retornou para casa.

A família, angustiada, registrou o desaparecimento na delegacia e relata a incerteza sobre o paradeiro de Reinaldo. "O caminhoneiro já voltou e também não tem informações sobre o que aconteceu. Estamos desesperados e sem pistas do que pode ter ocorrido", contou um dos familiares.

Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.

"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou a corporação.