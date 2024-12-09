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Polícia investiga caso

Morador de Colatina desaparece após viagem a trabalho em Cachoeiro

Desaparecido há 14 dias, Reinaldo da Silva Hipólito, conhecido como "Shrek", foi visto pela última vez em Cachoeiro de Itapemirim; familiares viajam à cidade em busca de respostas

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 14:12

Publicado em 

09 dez 2024 às 14:12
Reinaldo está desaparecido desde o dia 25 de novembro
Reinaldo está desaparecido desde o dia 25 de novembro Crédito: Arquivo familiar
*Fabrício Silva
Um homem de 38 anos está desaparecido há 14 dias. Conhecido pelo apelido de “Shrek”, Reinaldo da Silva Hipólito foi visto pela última vez em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, no dia 25 de novembro. Segundo a família, ele foi a trabalho para descarregar um caminhão de uma empresa de Colatina, município do Noroeste Capixaba, onde ele mora. 
No domingo (8), a família esteve em Vitória e, nesta segunda-feira (9), foi para Cachoeiro de Itapemirim em busca de Reinaldo, intensificando as buscas na região.
Segundo informações da família, o caminhoneiro que levou Reinaldo até Cachoeiro relatou que, ao chegar na cidade, Reinaldo passou mal e pediu para retornar para Colatina. O caminhoneiro, que é conhecido da família, deixou o homem na rodoviária e lhe entregou dinheiro para a passagem de volta. No entanto, desde então, Reinaldo não retornou para casa.
A família, angustiada, registrou o desaparecimento na delegacia e relata a incerteza sobre o paradeiro de Reinaldo. "O caminhoneiro já voltou e também não tem informações sobre o que aconteceu. Estamos desesperados e sem pistas do que pode ter ocorrido", contou um dos familiares.
Em nota, a Polícia Civil informou que as investigações e as diligências da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim estão em andamento, porém até o momento ele não foi localizado.
"Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas", finalizou a corporação.
A família de Reinaldo disse que quem souber do paradeiro dele pode fazer contato também pelos telefones (27) 99643-7753 e (27) 99688-5891.

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