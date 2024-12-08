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Descendo o morro

Adolescente perde controle de bicicleta e bate em porta de vidro no Sul do ES

Menina de 16 anos permanece internada na Santa Casa de Misericórdia e deve ainda passar por cirurgia

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 13:41

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2024 às 13:41
Uma adolescente de 16 anos fraturou a clavícula após descer sem controle uma ladeira de bicicleta e bater em uma porta de vidro de um estabelecimento no Centro de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na última segunda-feira (2) e a estudante Milleny dos Santos Mozeli continua internada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, à espera de uma cirurgia.
Segundo familiares, Milleny saiu do portão de casa e tinha a intenção de sentar em cima da bicicleta e não descer o morro e depois não teve reação de parar e apenas parou quando colidiu com a entrada de uma ótica. Imagens mostram o momento da batida. As cenas são fortes.
A adolescente está se recuperando e, nesse processo, tem escutado músicas para ficar entretida.

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