Adolescente perde controle de bicicleta e bate em porta de vidro no Sul do ES

Uma adolescente de 16 anos fraturou a clavícula após descer sem controle uma ladeira de bicicleta e bater em uma porta de vidro de um estabelecimento no Centro de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na última segunda-feira (2) e a estudante Milleny dos Santos Mozeli continua internada na Santa Casa de Misericórdia de Guaçuí, à espera de uma cirurgia.
Segundo familiares, Milleny saiu do portão de casa e tinha a intenção de sentar em cima da bicicleta e não descer o morro e depois não teve reação de parar e apenas parou quando colidiu com a entrada de uma ótica. Imagens mostram o momento da batida. As cenas são fortes.
A adolescente está se recuperando e, nesse processo, tem escutado músicas para ficar entretida.