Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Itaipava

Homem é morto em capela de cemitério de Itapemirim

Corpo foi localizado na manhã deste domingo. No local havia bastante sangue e um bloco de concreto, que pode ter sido utilizado no crime

Publicado em 08 de Dezembro de 2024 às 19:10

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

08 dez 2024 às 19:10
Um homem em situação de rua foi encontrado morto dentro de uma capela do cemitério de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (8). De acordo com a Polícia Militar, havia muito sangue no local e a vítima, que ainda não foi identificada, possuía ferimentos no rosto.
Um bloco de concreto, que pode ter sido utilizado como arma para o crime, foi visto pela PM perto do corpo. Ainda não há informações sobre a possível autoria e a motivação do homicídio.
A perícia da Polícia Científica foi acionada para fazer o recolhimento do corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência seguia em andamento.

Veja também:

Jovem morre afogado após pular de ponte em Jacaraípe

Adolescente de 16 anos é assassinado a tiros em Linhares

Adolescente perde controle de bicicleta e bate em porta de vidro no Sul do ES

Motociclista morre após colisão com carro em São Mateus

Após acidente com interdição total, BR 101 é liberada em Rio Novo do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Itapemirim Polícia Civil Polícia Militar Região sul do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
3 simpatias infalíveis para destravar a vida
Imagem de destaque
Carro capota, mata motorista e deixa passageiro ferido na ES 315, em São Mateus
Imagem de destaque
O último casamento de Chernobyl: o casal que se casou enquanto um desastre nuclear se desenrolava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados