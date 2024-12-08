Homem é morto em capela de cemitério de Itapemirim

Um homem em situação de rua foi encontrado morto dentro de uma capela do cemitério de Itaipava, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã deste domingo (8). De acordo com a Polícia Militar, havia muito sangue no local e a vítima, que ainda não foi identificada, possuía ferimentos no rosto.
Um bloco de concreto, que pode ter sido utilizado como arma para o crime, foi visto pela PM perto do corpo. Ainda não há informações sobre a possível autoria e a motivação do homicídio.
A perícia da Polícia Científica foi acionada para fazer o recolhimento do corpo. Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência seguia em andamento.