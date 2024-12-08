Após acidente com interdição total, BR 101 é liberada em Rio Novo do Sul

Um acidente entre duas carretas e um carro na altura do km 384 da BR 101, em Rio Novo do Sul, Sul do Espírito Santo, deixou a pista totalmente interditada na manhã deste domingo (8), por volta das 10h20. Uma pessoa ficou ferida e precisou ser socorrida para um hospital. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o trânsito ficou em pare e siga a partir de 14h45 e foi totalmente liberado às 16h05.
Segundo Eco101, concessionária responsável pelo trecho, para o atendimento foram acionados os recursos da empresa (veículo de inspeção, guincho e ambulância), além da Polícia Rodoviária Federal e Samu.
A PRF foi a primeira a informar sobre o acidente e afirmou que uma equipe de Guarapari está em deslocamento para o local. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica, em qual veículo está a pessoa ferida e o estado de saúde dela.
A corporação orienta aos motoristas que trafegam pela região com atenção.