Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim passou por apuros nesse domingo (8), ao cair de um deck de madeira enquanto caminhava pela orla da Praia de Itaoca, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. O fim de semana tranquilo em família acabou em atendimento hospitalar e as marcas do incidente ficaram no corpo da mulher. A vítima foi socorrida para o Hospital Menino Jesus, onde foi atendida e liberada.
De acordo com a família, que preferiu não se identificar, a mulher caminhava próximo ao letreiro que faz referência ao nome da cidade, quando o piso se deslocou. Com o movimento, uma das tábuas quebrou, fazendo com que a mulher afundasse e ficasse com a perna presa no local. Para socorrê-la, foi necessário arrancar uma das madeiras do deck.
A Gazeta procurou a Prefeitura de Itapemirim, que por nota, lamentou o ocorrido, e informou que "está providenciando o reparo necessário para evitar que situações como essa se repitam".
Deck quebra, mulher cai e fica com a perna presa na orla de Itapemirim