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Na Praia de Itaoca

Deck quebra, mulher cai e fica com a perna presa na orla de Itapemirim

A vítima chegou a ser levada para um hospital, onde foi atendida e liberada; prefeitura lamentou o ocorrido e diz que está providenciando reparo no local

Publicado em 09 de Dezembro de 2024 às 18:51

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

09 dez 2024 às 18:51
Marca do incidente ficou registrada na perna da vítima; prefeitura lamentou o ocorrido
Marca do incidente ficou registrada na perna da vítima; prefeitura lamentou o ocorrido e informou que providenciaria o reparo Crédito: Leitor/A Gazeta
Uma moradora de Cachoeiro de Itapemirim passou por apuros nesse domingo (8), ao cair de um deck de madeira enquanto caminhava pela orla da Praia de Itaoca, em Itapemirim, no litoral Sul do Espírito Santo. O fim de semana tranquilo em família acabou em atendimento hospitalar e as marcas do incidente ficaram no corpo da mulher. A vítima foi socorrida para o Hospital Menino Jesus, onde foi atendida e liberada.
De acordo com a família, que preferiu não se identificar, a mulher caminhava próximo ao letreiro que faz referência ao nome da cidade, quando o piso se deslocou. Com o movimento, uma das tábuas quebrou, fazendo com que a mulher afundasse e ficasse com a perna presa no local. Para socorrê-la, foi necessário arrancar uma das madeiras do deck.
A Gazeta procurou a Prefeitura de Itapemirim, que por nota, lamentou o ocorrido, e informou que "está providenciando o reparo necessário para evitar que situações como essa se repitam". 
Deck quebra, mulher cai e fica com a perna presa na orla de Itapemirim

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