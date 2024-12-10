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Situação tensa

Adolescente invade casa, ameaça mãe e BME é acionado em Vila Velha

Rapaz de 17 anos abriu a válvula do gás e disse que iria explodir a residência; houve negociação, ele foi imobilizado e levado para atendimento

Publicado em 10 de Dezembro de 2024 às 10:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 dez 2024 às 10:28
Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado após adolescente ameaçar explodir casa em Vila Velha
Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado após adolescente ameaçar explodir casa em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta
O Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar precisou ser acionado em Vila Velha, na manhã desta terça-feira (10), após um adolescente de 17 anos invadir a casa da mãe, tentar golpeá-la utilizando uma enxada, e depois se trancar no imóvel e ameaçar explodir o local. Foi cerca de uma hora e meia de negociação até o rapaz ser imobilizado e levado para atendimento. 
Os nomes dos envolvidos e o bairro onde tudo aconteceu não serão divulgados para preservar a identidade do menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)
A confusão começou por volta das 4h da madrugada, quando a PM foi acionada, a princípio, para uma tentativa de homicídio. Segundo o capitão Mateus, do BME, o adolescente não morava com a mãe, mas entrou na casa logo cedo.
"Ele invadiu essa residência para matar a mãe e o padrasto. O irmão dele viu e conseguiu gritar. O tio do menor foi até a casa e conseguiu evitar que o menor desse uma enxadada na mãe. Os familiares conseguiram tirar as vítimas do local", explicou o militar em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
Logo depois que mãe e padrasto foram retirados do imóvel, o adolescente se trancou e fez uma barricada na porta. "Ele começou a tacar fogo e jogar óleo fervente em quem passava na rua. Quando a PM chegou, ele continuou arremessando objetos e abriu o gás", completou o capitão. 
Enxada usada pelo adolescente para tentar agredir a mãe
Enxada usada pelo adolescente para tentar agredir a mãe Crédito: Fabrício Christ
O BME foi acionado e as negociações começaram. O rapaz estava com falas desconexas e dizia que tinha usado drogas. "Ele falava que era chefe do tráfico, inventava histórias que não condiziam com a ficha criminal dele, apesar de ser muito extensa. Ele dizia que, se algum policial entrasse, ele iria matar e explodir a casa", detalhou o policial. 
Foi cerca de uma hora e meia de negociação. Em dado momento, o adolescente começou a demonstrar que estava passando mal. "Ele começou a ter uma fala mais arrastada e, nesse momento, a gente deu o sinal verde para a equipe de força tática atuar. Eles foram até a porta, derrubaram a barricada e imobilizaram o indivíduo, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192)." 

"Coração despedaçado"

Em entrevista à TV Gazeta, a mãe revelou que essa não foi a primeira vez que o adolescente invadiu a casa, quebrou móveis e ameaçou parentes. Ela tinha, inclusive, uma medida protetiva contra ele. "Já chorei muito, perguntei a Deus que mal eu fiz. A situação da minha casa não vou falar, pois bem material eu consigo. Mas o meu emocional, eu como mãe, ele quebrou", desabafou.
"O meu coração hoje foi despedaçado após ouvir da boca dele que ele queria me matar"
X - Mãe do adolescente
Ela detalhou que o filho usa drogas desde os nove anos de idade, e disse que não sabe mais o que fazer para livrá-lo do vício. Na última semana, segundo a polícia, o rapaz chegou a furtar o celular da mãe. Segundo a Polícia Civil, o adolescente foi autuado por ato infracional análogo aos crimes de tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio, dano ao patrimônio e por resistência à ação policial. Assim que receber alta médica, ele será encaminhado a unidade de internação.  

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