Adolescente invade casa, ameaça mãe e BME é acionado em Vila Velha

Batalhão de Missões Especiais (BME) foi acionado após adolescente ameaçar explodir casa em Vila Velha Crédito: Leitor | A Gazeta

O Batalhão de Missões Especiais (BME) da Polícia Militar precisou ser acionado em Vila Velha , na manhã desta terça-feira (10), após um adolescente de 17 anos invadir a casa da mãe, tentar golpeá-la utilizando uma enxada, e depois se trancar no imóvel e ameaçar explodir o local. Foi cerca de uma hora e meia de negociação até o rapaz ser imobilizado e levado para atendimento.

Os nomes dos envolvidos e o bairro onde tudo aconteceu não serão divulgados para preservar a identidade do menor de idade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad)

A confusão começou por volta das 4h da madrugada, quando a PM foi acionada, a princípio, para uma tentativa de homicídio. Segundo o capitão Mateus, do BME, o adolescente não morava com a mãe, mas entrou na casa logo cedo.

"Ele invadiu essa residência para matar a mãe e o padrasto. O irmão dele viu e conseguiu gritar. O tio do menor foi até a casa e conseguiu evitar que o menor desse uma enxadada na mãe. Os familiares conseguiram tirar as vítimas do local", explicou o militar em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta.

Logo depois que mãe e padrasto foram retirados do imóvel, o adolescente se trancou e fez uma barricada na porta. "Ele começou a tacar fogo e jogar óleo fervente em quem passava na rua. Quando a PM chegou, ele continuou arremessando objetos e abriu o gás", completou o capitão.

Enxada usada pelo adolescente para tentar agredir a mãe Crédito: Fabrício Christ

O BME foi acionado e as negociações começaram. O rapaz estava com falas desconexas e dizia que tinha usado drogas. "Ele falava que era chefe do tráfico, inventava histórias que não condiziam com a ficha criminal dele, apesar de ser muito extensa. Ele dizia que, se algum policial entrasse, ele iria matar e explodir a casa", detalhou o policial.

Foi cerca de uma hora e meia de negociação. Em dado momento, o adolescente começou a demonstrar que estava passando mal. "Ele começou a ter uma fala mais arrastada e, nesse momento, a gente deu o sinal verde para a equipe de força tática atuar. Eles foram até a porta, derrubaram a barricada e imobilizaram o indivíduo, que foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) ."

"Coração despedaçado"

Em entrevista à TV Gazeta, a mãe revelou que essa não foi a primeira vez que o adolescente invadiu a casa, quebrou móveis e ameaçou parentes. Ela tinha, inclusive, uma medida protetiva contra ele. "Já chorei muito, perguntei a Deus que mal eu fiz. A situação da minha casa não vou falar, pois bem material eu consigo. Mas o meu emocional, eu como mãe, ele quebrou", desabafou.

"O meu coração hoje foi despedaçado após ouvir da boca dele que ele queria me matar" X - Mãe do adolescente