'Falsarius'

Operação revela fraude até em comprovante de crisma na Grande Vitória

Polícia Civil cumpre 21 mandados e apreende diplomas, laudos e até receitas falsificadas; esquema envolvia uso de documentos adulterados por candidatos em processos seletivos

Parece mentira, mas não é! Uma investigação da Polícia Civil contra um esquema de fraudes contra a administração pública revelou que criminosos falsificavam até comprovante de crisma. A 5° fase da Operação “Falsarius” foi deflagrada no dia 14 de abril e, ao todo, cumpriu 21 mandados de busca e apreensão, resultado em 18 celulares apreendidos, além de documentos como diplomas, laudos e exames médicos adulterados e falsificados. >

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor), delegado Douglas Vieira, os candidatos apresentavam diplomas e documentos falsificados para serem contratados via processo seletivo simplificado. Há também diplomas e currículos, inclusive de técnicos e enfermeiros, falsificados.>

“Falsificavam documentos e cursos dos quais não dispunham, para ter vantagem, só que com buscas e apreensões encontramos receitas médicas falsificadas, carimbos falsificados. Ou seja, um verdadeiro comércio ilícito”, comentou o delegado. >

Nesta fase da operação, ninguém chegou a ser preso, pois, segundo o delegado Douglas Vieira, a lei exige flagrante no ato da falsificação ou do uso do documento falso.