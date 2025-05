Presos em Cariacica

Dupla é presa por roubo de carga de eletrodomésticos avaliada em R$ 140 mil na Serra

Os aparelhos não foram localizados pela polícia, que ainda procura por outros dois integrantes do grupo responsável pelo crime; prisões ocorreram no dia 15 deste mês

Dois homens foram presos em Cariacica por roubarem uma carga de eletrônicos e eletrodomésticos avaliada em R$ 140 mil. Uma das prisões aconteceu no dia 15 de abril, onze meses após os aparelhos serem levados de um caminhão por quatro suspeitos que passavam pela BR 101, na Rodovia do Contorno, na Serra. A outra foi em fevereiro deste ano. Apesar do crime ter ocorrido em município serrano, a situação começou na cidade cariaciquense, com o sequestro de um freteiro. >