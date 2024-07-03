Operação nacional tem 6 presos e 2,5 toneladas de drogas incineradas no ES

Nárke II: No Espírito Santo, operação teve saldo de 6 pessoas presas, 48 quilos de maconha apreendidos e 2,5 toneladas incineradas Crédito: Divulgação Sesp

Operação Nárke II, deflagrada em todo o Brasil de 24 a 29 de junho. A ação é coordenada pelo Seis pessoas presas, 48 kg de maconha apreendidos e 2,5 toneladas de drogas incineradas no Espírito Santo. Esse é o saldo capixaba da, deflagrada em todo o Brasil de 24 a 29 de junho. A ação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) e a Polícia Civil (PCES) participou por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

As prisões foram efetuadas nos municípios de Rio Novo do Sul, Sooretama, Linhares, Vitória e Guarapari. A semana em que as ações da operação foram realizadas coincide com a semana nacional de combate às drogas.

"Demos atenção ao interior do Estado à Grande Vitória combatendo tráfico de drogas. Na Serra, nós conseguimos fazer a apreensão de 22 kg de maconha. Em Rio Novo do Sul, cumprimos mandados de prisão por tráfico e associação ao tráfico. Em Linhares e Sooretama, foram cinco pessoas presas por tráfico de drogas", contabilizou o delegado Felipe Pimentel, adjunto do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

Entre os presos, uma pessoa foi autuada em flagrante por tráfico de drogas após ser flagrada dirigindo um caminhão carregado com feno (alfafa). Na cabine, de veículo, a polícia encontrou 26 kg de maconha. Os policiais acompanham o trajeto desde a entrada em solo capixaba e fizeram a abordagem em Guarapari. Veículo e condutor foram encaminhados ao Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), na Serra.

Polícia encontrou 26 kg de maconha em caminhão de feno Crédito: Divulgação Sesp

As drogas apreendidas pela polícia durante a operação foram incineradas. "Foi uma operação exitosa no Espírito Santo que contou, ainda, com a incineração de 2,5 toneladas de drogas, simbolicamente, realizada no dia 26 de junho, Dia Internacional de Combate ao Tráfico de Drogas", ressaltou a delegada Larissa.

Operação nacional

Além do Espírito Santo, a Operação Nárke II também acontecem em outros Estados em todo Brasil. A operação é coordenada pela Diretoria de Operações de Inteligência (Diopi) da Secretaria de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) participou por meio do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc).

"Essa operação tem como foco a atuação das unidades especializadas de combate ao tráfico de drogas. Ela acontece simultaneamente em todos os Estados e no Distrito Federal. Essa operação aconteceu estrategicamente na quarta semana do mês de junho, semana em que é celebrado a Semana Nacional de Combate ao Tráfico de Drogas, instituído pela Lei de drogas em 2006", disse a titular da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc II), delegada Larissa Lacerda.

2,5 toneladas É a quantidade de drogas incineradas no ES após a operação

18,7 toneladas É a quantidade de drogas incineradas em todo o Brasil após a operação

6 foram presos no ES E 1.293 pessoas foram presas em todo o Brasil

Nárke II no Espírito Santo