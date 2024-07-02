Policial penal e servidor são presos após celular ser achado em presídio do ES

Operação Trash Bag, que investiga um esquema de entrada de celular na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Um monitor de ressocialização e um policial penal foram presos nesta terça-feira (2) durante a, que investiga um esquema de entrada de celular na Penitenciária de Segurança Máxima II, em Viana . O aparelho telefônico chegou às mãos de um preso de alta periculosidade, que já esteve na lista dos mais procurados do Estado, e tinha informações de um possível plano de fuga.

TV Gazeta, tudo começou quando um celular foi encontrado nas dependências da penitenciária, no mês de junho. A partir da apreensão do aparelho, foi possível identificar que ele havia entrado no dia anterior, facilitado por um servidor em designação temporária da Secretaria de Estado da Justiça ( De acordo com apuração da repórter Tarciane Vasconcelos, da, tudo começou quando um celular foi encontrado nas dependências da penitenciária, no mês de junho. A partir da apreensão do aparelho, foi possível identificar que ele havia entrado no dia anterior, facilitado por um servidor em designação temporária da Secretaria de Estado da Justiça ( Sejus ), chamado de "monitor de ressocialização".

Uma investigação da Polícia Penal, do serviço de inteligência da Sejus e do Ministério Público do Espírito Santo ( MPES ) começou. Na última quinta-feira (27), a Justiça expediu um mandado de busca contra o monitor de ressocialização.

A partir do material apreendido com o servidor (pelo menos cinco celulares), foi pedido um mandado de prisão temporária contra ele e mandados de busca e apreensão na casa da esposa do detento que estava com celular, além da casa de um policial penal.

Nesta terça-feira (2), esses mandados foram cumpridos. "Na casa da esposa do detento foram apreendidos cerca de nove celulares. Na casa no policial penal encontramos uma arma irregular, então ele foi preso em flagrante por isso", disse o diretor de Operações da Polícia Penal, Weleson Vieira, em entrevista à TV Gazeta.

Segundo Vieira, o detento que recebeu o celular está preso provisoriamente na Penitenciária de Segurança Máxima II por ser extremamente perigoso. Ele é acusado de crimes como homicídio e tráfico de drogas, e pertence a uma facção que comanda a venda de entorpecentes na região de Santa Rosa, em Cariacica

Os nomes dos presos na ação não foram divulgados, já que o caso está sob segredo de Justiça. Sobre eles, a Sejus informou que os trâmites para rescisão contratual do monitor já foram iniciados; já a respeito do policial penal, um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) será aberto para apurar o caso.

O que diz o MPES

Em nota, o MPES informou que "por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Viana e do Grupo de Especial de Trabalho em Execução Penal (GETEP), com apoio da Sejus e da Polícia Penal, deflagrou na manhã desta terça-feira (2) a Operação “Trash Bag” para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão temporária. A ação foi realizada nos municípios de Cariacica e Viana e investiga a entrada de um aparelho celular na Penitenciária de Segurança Máxima 2".