Operação mira membros de facção ligada ao Comando Vermelho no Norte do ES

Equipes do Ministério Público do Espírito Santo, com apoio da Polícia Civil, trabalham na manhã desta quarta-feira (11) para cumprir 49 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão

Publicado em 11 de junho de 2025 às 08:40

Operação do MPES visa desarticular organização do tráfico de drogas em Rio Bananal e região Crédito: Divulgação/MPES

O Ministério Público do Espírito Santo (MPES) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (11), uma operação para desarticular uma organização criminosa vinculada ao Comando Vermelho (CV) que atua no tráfico de drogas em Rio Bananal e região, no Norte do Espírito Santo. A ação visa cumprir 19 mandados de busca e apreensão e 49 de prisão temporária. A investigação tramita em sigilo. >

Segundo o MPES, os trabalhos da Operação Bandido Não Se Cria, como a ação foi batizada, começaram ainda na tarde de terça-feira (10) com a prisão de dois alvos em Praia Grande, Fundão, na Grande Vitória. Ambos eram monitorados pelos serviços de inteligência, que constataram a possibilidade da dupla fugir antes da deflagração da operação. >

Os cumprimentos de mandados ocorrem em Rio Bananal, Serra e Fundão, no Espírito Santo, e em Itabuna e Camacan, na Bahia. O foco é a apreensão de documentos, computadores, telefones celulares, mídias e demais materiais que possam contribuir com o avanço das investigações.>

A ação é realizada por meio da Promotoria de Justiça de Rio Bananal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco-Norte), com apoio da Assessoria Militar do MPES e do Gaeco do Ministério Público da Bahia (MPBA), em conjunto com a Polícia Civil capixaba. >

