Brasil vence o Paraguai e garante vaga na Copa do Mundo de 2026

Seleção fez o dever de casa e contou com vitória do Uruguai sobre a Venezuela para carimbar o passaporte para o Mundial

Filipe Souza Editor de Esportes e colunista / [email protected]

Publicado em 10 de junho de 2025 às 23:41

Vinicius Junior comemora seu gol na partida entre Brasil e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026 Crédito: Danilo Verpa/Folhapress)

O Brasil vai disputar a Copa do Mundo de 2026. Em noite sem muito brilho, mas com disposição de sobra, a Seleção Brasileira fez o que tinha que fazer: venceu o Paraguai por 1 a 0, na nesta terça-feira (10), na Neo Química Arena, em São Paulo, e carimbou o passaporte para o torneio que será disputado no Canadá, nos Estados Unidos e no México.>

Maior estrela desse elenco e camisa 10 no duelo, Vinicius Júnior marcou o gol da vitória que levou o Brasil a 25 pontos e assegurou que o Seleção não seja mais alcançada pela Venezuela, sétima colocada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Agora, com a missão cumprida, resta esperar que Carlo Ancelotti, aniversariante do dia e homenageado nas arquibancadas, consiga fazer a equipe evoluir e chegar competitiva ao Mundial.>

O Jogo

Quando o Brasil entrou em campo, o Uruguai já vencia a Venezuela por 2 a 0. O time comandado por Carlo Ancelotti sabia que precisava apenas fazer sua parte para garantir a vaga na Copa do Mundo, e com esse conhecimento, o Brasil encurralou o Uruguai. Domínio das ações, posse de bola e jogadas contundentes pelas laterais do campo. >

Entretanto, a Seleção esbarrava na forte marcação paraguaia. Aos 11 minutos, Matheus Cunha cruzou para Vinícius Júnior, que não alcançou a bola como gostaria e apenas desviou para fora. Outras chances foram criadas com Raphinha e Martinelli, mas nada que assustasse ao goleiro Gatito. >

>

Isso até os 43 minutos, quando os esforços da Seleção foram recompensados. Raphinha iniciou ataque, Matheus Cunha foi valente para brigar pela sobra e cruzar para Vini Jr., que se atirou na bola e completou o cruzamento para as redes: 1 a 0 Brasil e alívio na Neo Química Arena.>

Na segunda etapa, um Brasil mais seguro e menos afobado, já que tinha a vantagem no placar. Nos primeiros minutos, a Seleção seguiu dominante, mas sem criar grandes chances. O Paraguai começou a gostar do jogo e assustou a meta de Alisson em duas oportunidades. >

A partir daí, Ancelotti começou a fazer substituições. Entraram Beraldo, Gerson e Richarlison, e com novo gás o Brasil voltou a produzir mais. Em uma das melhores chances, Bruno Guimarães chutou forte para a defesa de Gatito. No fim, vitória magra, classificação garantida e festa da esmagadora maioria dos 46.316 torcedores que estiveram no estádio.>

