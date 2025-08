Segurança pública

“O ES não é local para bandido ficar fugido da lei”, diz secretário de Segurança

Declaração foi dada nesta terça-feira (5) após a Operação Trivium; ação prendeu 32 foragidos e foi marcada como exemplo de integração entre forças estaduais e federais

Publicado em 5 de agosto de 2025 às 18:19

Autoridades em coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (5) sobre os resultados da Operação Trivium Crédito: Divulgação | Sesp

O secretário de Segurança Pública, Leonardo Damasceno, afirmou em coletiva nesta terça-feira (5) que a Operação Trivium foi uma demonstração clara de que "o Estado do Espírito Santo não é local para bandido ficar fugido da lei". >

A ação mobilizou forças integradas da Polícia Civil, Militar, Penal e da inteligência da Sesp, com apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). A operação teve como foco o cumprimento de mandados de prisão contra foragidos da Justiça considerados de alta periculosidade. Foram 61 mandados expedidos e 32 cumpridos no Estado e também na Bahia. >

O vice-governador Ricardo Ferraço reforçou a mensagem, dizendo que quem tentar se esconder no Espírito Santo será capturado. “Não apenas criminosos capixabas foram detidos, mas também de outros Estados, numa mensagem muito clara de que o Espírito Santo não é paraíso para bandido”.>

Prisões

Segundo o subsecretário Romualdo Gianordolli Neto, a operação se baseou em levantamentos do CyberLab, laboratório de inteligência cibernética do MJSP. A partir de uma lista de indivíduos suspeitos, foi feita investigação local por cerca de dois meses, com confirmação dos perfis por meio de pesquisa de campo. >

>

Gianordolli destacou que a maioria dos alvos vivia normalmente no Estado, sem serem incomodados, mesmo com mandados antigos — alguns com mais de uma década. “Foi uma operação muito exitosa. Tiramos 32 criminosos da circulação como latrocidas, homicidas, estupradores de vulnerável e traficantes. Não há dúvidas de que teremos outras fases dessa operação, disse.>

Entre os presos de maior destaque, Gianordolli citou Rafael Fernandes Pinto, autor de homicídio em 2015 e tentativa de homicídio contra irmão da vítima; Gustavo Neri de Souza, chefe do tráfico na Praia de Carapebus, que atuava com uso de submetralhadora; além de um latrocida preso por roubo à aposentadoria de um idoso. Também foi preso na operação um foragido do Amazonas que vivia e trabalhava na Serra.>

Para Damasceno, a Trivium é reflexo de uma política de segurança baseada em inteligência, integração e ação direta. Ele também ressaltou o impacto da ação na redução da impunidade. “Essa operação é um exemplo de sucesso. Estamos mostrando que Espírito Santo é um estado organizado, que cumpre a lei penal. Fazer cumprir a lei é uma estratégia para reduzir a criminalidade", finalizou. >

Dados da operação:

Total de 61 mandados de prisão expedidos;

32 mandados cumpridos: 14 pela Polícia Civil, 13 pela Polícia Militar e 5 pela Polícia Penal;

Equipe de 180 agentes envolvida. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta