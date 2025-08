Alta periculosidade

Operação mira foragidos por homicídio, estupro, tráfico e roubo no ES

Ação conjunta de forças de segurança na manhã desta terça-feira (5) tem como foco prender criminosos de alta periculosidade no Espírito Santo e na Bahia

Foragidos considerados de alta periculosidade estão na mira da polícia na manhã desta terça-feira (5), durante a Operação Trivium, deflagrada no Espírito Santo e na Bahia com foco na prisão de acusados por crimes como homicídio, estupro de vulnerável, tráfico de drogas e roubo. Conforme apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, ao todo são mais de 60 alvos. >