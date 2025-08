Histórico de violência

Homem ameaça mulher dentro de delegacia e acaba preso em Vitória

Vítima disse ser perseguida pelo suspeito e que entrou na delegacia para pedir socorro; segundo ela, o agressor não aceita a separação dos dois

Um homem foi preso na tarde de segunda-feira (4) após ameaçar a companheira na recepção do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil , em Barro Vermelho, Vitória. A vítima, de 30 anos, foi ao local buscar ajuda por medo de ser agredida enquanto era seguida pelo suspeito.>

Ainda em depoimento, a mulher disse que já havia registrado boletins de ocorrência contra o companheiro por agressões anteriores e que possui uma medida protetiva contra ele, solicitada em 2024. Ela também revelou que sofre ameaças constantes e que o homem não aceita o fim do relacionamento. Contou ainda que o agressor costuma dizer que, se ela não ficasse com ele, "não ficaria com mais ninguém" e que "iria matá-la".>