Novo tiroteio em Vila Velha termina com um jovem baleado e outro detido

A cidade de Vila Velha sofreu com mais um tiroteio na tarde desta sexta-feira (6). Desta vez, um jovem acabou ferido e um rapaz foi detido pela Guarda Civil Municipal por porte ilegal de arma de fogo. A troca de tiros aconteceu entre os bairros Santa Rita e 1º de Maio, na região conhecida como Faixa de Gaza.
De acordo com informações passadas pela Polícia Militar, o adolescente baleado tem 17 anos e foi socorrido por pessoas que estavam no local para uma unidade de saúde da cidade. A autoria e a motivação são desconhecidas, afirmou a corporação em nota. O estado de saúde do rapaz também não foi informado.
Já o outro rapaz, que tem 24 anos, foi detido após uma equipe da Guarda Civil Municipal ouvir um tiro. Um grupo que estava a cerca de 100 metros da viatura efetuou um disparo e fomos atrás. Eram uns 15 indivíduos. Na Rua Paulo Neves, detivemos um com uma arma na cintura, contou a agente Landa Marques Sartori.
Segundo informações do subinspetor Fabiano Reginaldo Luiz, que também participou da ação, foram apreendidos um revólver e dez munições. No local também havia cápsulas deflagradas. No entanto, não é possível afirmar que foi desta arma que partiu o disparo que vitimou o jovem, explicou.
No início desta noite, de acordo com os agentes da Guarda Civil Municipal, a ocorrência ainda estava em andamento na Delegacia Regional de Vila Velha. A Gazeta acionou a Polícia Civil para ter mais detalhes, mas não obteve retorno até o momento de publicação desta reportagem.
SEGUNDO TIROTEIO EM TRÊS DIAS
Na terça-feira (3), os moradores do bairro Santa Rita já tinham sofrido com outro tiroteio, que teria relação com o tráfico de drogas na região. A troca de tiros também aconteceu durante o dia e um vídeo flagrou o momento de alguns desses disparos. Na data, três pessoas foram detidas e três armas apreendidas. Veja o vídeo abaixo.