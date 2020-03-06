Novo tiroteio em Vila Velha termina com um jovem baleado e outro detido

Já o outro rapaz, que tem 24 anos, foi detido após uma equipe da Guarda Civil Municipal ouvir um tiro. Um grupo que estava a cerca de 100 metros da viatura efetuou um disparo e fomos atrás. Eram uns 15 indivíduos. Na Rua Paulo Neves, detivemos um com uma arma na cintura, contou a agente Landa Marques Sartori.