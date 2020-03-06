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Em Vila Velha

Líder de quadrilha que furtava petróleo de dutos da Petrobras é preso no ES

Operação Mapuche II, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, localizou o chefe da organização criminosa em Vila Velha; Quadrilha era especializada na subtração de petróleo e derivados diretamente dos dutos da Petrobras, segundo a polícia

Publicado em 06 de Março de 2020 às 17:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 mar 2020 às 17:55
Polícia Civil prendeu suspeito de roubar dutos de petróleo.  Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem suspeito de ser o líder de uma quadrilha especializada no roubo de petróleo e derivados diretamente dos dutos da Petrobras foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira 6), em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro denominada Operação Mapuche II. 
Além do líder, outro suspeito foi preso durante a operação. Segundo investigação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio de Janeiro (DDSD), a quadrilha praticava os crimes desde 2016. Os suspeitos seriam responsáveis também pela distribuição do produto furtado.
O diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada do Rio de Janeiro (DGPE), Delmir Gouvea salientou a importância da operação e afirmou que os atos dos criminosos colocavam em risco a população dos locais onde os dutos passam, além do prejuízo ambiental e financeiro. 
A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) foi demandada, mas informou que a investigação está sob a responsabilidade da Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia do Rio não deu mais detalhes de como a quadrilha agia nem informou se os crimes eram praticados no Espírito Santo.

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