Líder de quadrilha que furtava petróleo de dutos da Petrobras é preso no ES

Polícia Civil prendeu suspeito de roubar dutos de petróleo. Crédito: Carlos Alberto Silva

Um homem suspeito de ser o líder de uma quadrilha especializada no roubo de petróleo e derivados diretamente dos dutos da Petrobras foi preso em Vila Velha, no Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira 6), em uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro denominada Operação Mapuche II.

Além do líder, outro suspeito foi preso durante a operação. Segundo investigação da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados do Rio de Janeiro (DDSD), a quadrilha praticava os crimes desde 2016. Os suspeitos seriam responsáveis também pela distribuição do produto furtado.

O diretor do Departamento Geral de Polícia Especializada do Rio de Janeiro (DGPE), Delmir Gouvea salientou a importância da operação e afirmou que os atos dos criminosos colocavam em risco a população dos locais onde os dutos passam, além do prejuízo ambiental e financeiro.