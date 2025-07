Dentro de bar

Mulheres e adolescentes são presos com drogas em Barra de São Francisco

PM chegou ao local ao observar adolescente em ação suspeita entrando no estabelecimento, onde todos os envolvidos estavam embalando drogas para tráfico

Publicado em 24 de julho de 2025 às 13:24

Material apreendido com grupo em Barra de São Francisco Crédito: Divulgação/PMES

Três mulheres foram presas e três adolescentes acabaram apreendidos quando preparavam drogas para venda em um bar do bairro Irmãos Fernandes, em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (23). A Polícia Militar informou que foi possível chegar ao grupo ao observar um dos menores em atitude suspeita, entrando no estabelecimento. >

Os militares foram até o local e encontraram uma mulher de 26 anos, responsável pelo caixa. Ela negou a presença do adolescente no local, inicialmente, mas depois acabou admitindo que o menor estava em um cômodo do bar. Depois abriu a porta, onde foram encontradas cinco pessoas, estando o jovem entre elas. Outras duas garotas, de 15 e 17, também estavam no local, acompanhadas de outras duas mulheres, de 22 e 35 anos. >

A substância, que não foi revelada qual era, já estava fracionada, com o grupo embalando-as para a venda. Todos foram conduzidos para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco. >

A Polícia Civil informou, em nota, que as mulheres de 22 e 26 anos foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a de 35 anos foi autuada por tráfico de drogas com uso de arma e associação para o tráfico. As três foram encaminhadas para o sistema prisional.>



“Os três adolescentes assinaram Boletim de Ocorrência Circunstanciado por ato infracional análogo aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e foram reintegrados às respectivas famílias após os responsáveis assumirem o compromisso de comparecer em juízo quando solicitado”, finalizou a corporação. >

