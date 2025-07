Bairro das Laranjeiras

Quem são os adolescentes mortos em área de mata na Serra

Vítimas foram identificadas como Victor Miguel da Silva Bonfim, de 14 anos, e João Lucas Félix Bendel, de 15 anos

Victor Miguel da Silva Bonfim, de 14 anos, e João Lucas Félix Bendel, de 15 anos: essas são as identificações dos adolescentes mortos a tiros no meio de uma mata no Bairro das Laranjeiras, na região da Grande Jacaraípe, na Serra, na tarde de quarta-feira (23). >