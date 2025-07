Segurança pública

Operação Estado Presente tem 16 presos e 7 armas apreendidas no Sul do ES

Ação integrada, realizada entre segunda (21) e quarta-feira (23), contou com participação de mais de 200 agentes das forças de segurança capixabas

A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) deflagrou, nesta semana, a Operação Integrada Estado Presente em municípios da Região Sul do Espírito Santo . Entre segunda (21) e quarta-feira (23), 16 pessoas foram presas, incluindo dois foragidos da Justiça de outros Estados. Foram apreendidas sete armas de fogo, munições, drogas, dinheiro e dois veículos com restrição de furto e roubo. >

A ação mobilizou mais de 200 agentes das polícias Militar, Civil, Penal e Rodoviária Federal, além do Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. Entre as apreensões estão uma submetralhadora de fabricação industrial, localizada enterrada em um tonel no bairro Valão , em Cachoeiro de Itapemirim .>

Entre as prisões está a de Guilherme Soares da Silva, procurado, segundo a Sesp, por latrocínio no Distrito Federal. Ele foi preso no bairro Ilha da Luz. Outro foragido, mas do Rio de Janeiro, foi encontrado foi no bairro Village da Luz. Geovane Marinato tinha quatro mandados por homicídio.>