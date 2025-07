Armas

Polícia apreende submetralhadoras em cidades diferentes no Sul do ES

Duas submetralhadoras foram apreendidas em cidades do Sul do Espírito Santo durante esta segunda-feira (21). Segundo o comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar, uma das armas foi encontrada em um tambor que estava enterrado em uma área de pasto no bairro Valão, em Cachoeiro de Itapemirim, junto com um carregador com capacidade para 30 munições de calibre .40, além de 15 munições.