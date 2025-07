Bairro Canivete

Explosão causa incêndio e interdição de fábrica de móveis em Linhares

Corpo de Bombeiros explicou que as chamas atingiram silos de armazenamento de pó de madeira, utilizados para a fabricação dos móveis; fato ocorreu na noite de quarta-feira (23)

Uma explosão causou um incêndio em uma fábrica de móveis localizada no bairro Canivete, em Linhares , no Norte do Espírito Santo , por volta das 22h de quarta-feira (23). Segundo o Corpo de Bombeiros , parte da estrutura da indústria foi afetada e, devido ao risco de colapso, foi necessária uma interdição parcial do local. Não houve registro de feridos. >

Conforme a corporação, as chamas atingiram silos de armazenamento de pó de madeira, utilizados para a fabricação dos móveis. O trabalho de combate e de rescaldo às chamas durou cerca de duas horas, com o uso de cerca de 15 mil litros de água. >

Os Bombeiros explicaram que a explosão em silos de armazenamento é uma situação relativamente comum, por conta do pó que fica em suspensão no ar. No entanto, ainda não se sabe ao certo o que causou a fagulha e, consequentemente, o início do incêndio. Até a publicação desta matéria, de acordo com a corporação, não houve registro de solicitação do trabalho de perícia para analisar a cena e identificar a causa das chamas. >